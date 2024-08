Kicsoda Márton Viviana, az új magyar olimpiai bajnok?

Sokkal esélyesebbnek tartott riválisokat győzött le az olimpián

Pénteken viszont az olimpiára kellett koncentrálnia, hiszen aznap rendezték a női 67 kilogrammos súlycsoport versenyszámát Párizsban. Márton Viviana

a nyolcaddöntőben a kétszeres olimpiai bronzérmes elefántcsontparti Ruth Gbagbit,

a negyeddöntőben az amerikai Kristina Teachoutot,

az elődöntőben az első helyen kiemelt, tavaly Grand Prix-győztes, 2022-ben világbajnok, belga Sarah Chaarit,

a döntőben pedig a világbajnoki ezüstérmes, Európa Játékok-győztes és kétszeres Eb-harmadik, szerb Alekszandra Perisicset győzte le.

Mindezt tette egyre fókuszáltabb és magabiztosabb küzdelemben, egyre felszabadultabban. Mint elmondta az eredményhirdetés után, a döntőbe jutással lekerült róla teljesen a teher, és csak élvezni akarta élete legfontosabb mérkőzését. A finálé előtt még aludt is egy fél órát és zenét hallgatott, ez is mutatja, mennyire nyugodt volt. Ahogyan az is, hogy milyen boldogan lépett fel a tatamira. Ott aztán nagyon könnyedén győzte le a szerb ellenfelét, majd jöhetett az örömtánc két – egy magyar, és egy Kanári-szigeteki – zászlóval.

Finn edzőjével, Suvi Mikkonennel magasba emelte a magyar zászlót is

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az eredményhirdetésre várakozva Suvi Mikkonen arról beszélt, hogy érezte Márton Vivianában, hogy pénteken nagy dolgokra lehet képes, mert szinte pontosan ugyanolyan lány, mint a Tokióban a finn edző által ezüstéremig vezetett, spanyol, akkor 17 éves Adriana Cerezo. Márton Luana pedig elmondta az interjúzónában, hogy látta a testvérén a hatalmas energiát egész pénteken, és míg ő végig izgult és fájt a feje, addig Viviana tényleg felszabadultan teljesített a nap során.