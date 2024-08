Milyen zászlóval ünnepelt az olimpiai bajnok Márton Viviana?

Márton Viviana és ikertestvére, a világbajnok Luana 2006-ban Tenerifén születtek, miután a század elején a szüleik odaköltöztek. A család 2018-ig élt itt, a Kanári-szigetek legnagyobb szigetén, mielőtt Madridba költözött, hogy a testvérek jobb körülmények között tekvandózhassanak.

A tekvandós Márton Viviana szülőföldje, a Kanári-szigetek zászlajával is ünnepelt az olimpiai döntő után

Fotó: Csudai Sándor - Origo / Csudai Sándor - Origo

Márton Viviana az olimpiai döntő megnyerése után finn edzőjével közösen ünnepelt, és két zászlót is lobogtatott: Magyarországé mellett a Kanári-szigetekét. Mint elmondta, mivel 12 éves koráig ott élt, ezért ezt a helyet is az otthonának érzi, ezért gondolta, hogy jelzi, Magyarország mellett a Kanári-szigeteknek is örömöt szerzett.

Finn edzőjével, Suvi Mikkonennel magasba emelte a magyar zászlót is

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Márton Viviana pénteken este a magyar küldöttség ötödik aranyérmét szerezte Párizsban.