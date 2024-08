Megint nagy a baj, nem tudtak edzeni a magyarok a Szajna vízében

Korábban a triatlonversenyekhez kapcsolódó edzéseket törölték négy alkalommal is, a férfiak versenyét el is halasztották egy nappal, annak ellenére, hogy 1,4 milliárd eurós beruházással korszerűsítették Párizs szennyvízkezelési rendszerét. A Szajna vize ennek ellenére az olimpiai játékok alatt folyamatosan megbukott a vízminőségi vizsgálatokon. A szervezők kedden kora reggel adtak ki újabb közleményt, amiből kiderült, hogy a nyíltvízi úszók edzését is törlni kellett.

Megint ne megfelelő a Szajna vize

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A közlemény szerint a városvezetés, az olimpia szervezőbizottsága és a World Aquatics közösen döntött a napi helyzetértékelő megbeszélést követően a törlés mellett.

A jelentés alapján az E. coli-baktérium szintje nagyon jónak és jónak minősül a négy vízminta alapján, de az Enterococcus jelenléte meghaladta a World Aquatics maximális küszöbértékét. A magyar versenyzők közül Fábián Bettina, Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid érdekelt a 10 km-es számban, ezeket a számokat augusztus 8-án és 9-én rendezik majd a Szajnában.