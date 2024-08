Milák Kristóf hihetetlen hajrával megint olimpiai bajnok!

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

Egyetlen magyar úszó volt érdekelt a 2024-es olimpia szombati napjának esti programjában, a Paris La Défense Arenában. Ez az úszó nem volt más, mint az idei ötkarikás játékokon a 200 méteres pillangóúszásban korábban ezüstérmet szerző Milák Kristóf, aki a szám 100 méteres távján a legjobb idővel jutott be a fináléba. A 24 éves magyar sportoló 50,75 másodperces idei legjobb időeredménnyel érkezett Párizsba 100 pillangón, de a pénteki előfutamban a karrierje ötödik leggyorsabb (50,19 mp-es) idejével, a középdöntőben pedig 50,38 mp-cel tudott az élen zárni. Magyar szempontból biztató volt továbbá, hogy a világcsúcstartó és Tokióban Milák előtt aranyérmes Caeleb Dressel nem jutott be a döntőbe. Ahogyan az is bizakodásra adott okot, hogy Virth Balázs tanítványa mindkét pénteki úszásánál, 50 méternél a saját, 49,68 mp-es Európa-csúcsakor teljesítetthez közeli (23,57 mp-es, majd 23,29 mp-es) idővel fordult.

Milák Kristóf két fantasztikus időt úszott pénteken, és első helyen jutott be a férfi 100 m pillangó olimpiai döntőjébe Párizsban

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az első két úszások alapján a döntőbeli riválisok közül a tavalyi világbajnok Maxime Grousset (francia), a tokiói bronzérmes Noe Ponti (svájci) és a világ idei legjobb – 50,06 mp-es – időeredményével rendelkező Josh Liendo (kanadai) tűnt a legkomolyabb kihívónak az olimpiai aranyéremért zajló csatában.

Milák Kristóf a négyes pályán úszott a férfi 100 m pillangó olimpiai döntőjében

A legnagyobb üdvrivalgást természetesen Grousset kapta a nap első döntője előtt, majd alatt, de már az uszoda bejáratánál egyértelmű volt, hogy nagy számban lesznek jelen magyar szurkolók is a lelátón.

A rajt után Milák Kristóf rögtön az élmezőnyben úszott, de gyakorlatilag mindenki együtt volt. A magyar úszó 23,40-nel negyedikként fordult féltávnál. A második ötvenen aztán hatalmas hajrát mutatott be, és

49,90 másodperccel, karrierje második legjobb időeredményével Milák Kristóf olimpiai bajnok lett,

Liendo előtt 9 századdal.

A férfi 100 méteres pillangóúszás első magyar olimpiai bajnokává váló Milák Kristóf az eredményével a párizsi olimpián önmaga második, egyben a magyar küldöttség hetedik érmét szerezte meg.