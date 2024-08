Ezt tette Milák Kristóf a győzelme után

Milák Kristóf az első helyen végzett a férfiak 100 méteres pillangóúszásának szombat esti döntőjében, a párizsi olimpián. A finálé után a korábban 200 méteren olimpiai ezüstérmet szerző magyar úszó ahogy eddig is, most nem nyilatkozott a sajtónak, ennek pedig az az oka, hogy a sztársportoló következetesen a teljesítményére koncentrál kizárólagosan, ez meg is mutatkozik fantasztikus teljesítményében.

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

Az immáron bő egy éve a médianyilvánosságot kerülő Milák Kristóf a férfi 200 méteres pillangóúszás versenyszámában az előfutam, a középdöntő és a finálé után egyaránt nem kívánt nyilatkozni, az interjúzónában jelenlévő újságírók érdeklődésére mindhárom alkalommal egy gyors pillantás, majd fejingatás volt a reakciója. Pénteken, a 100 m pillangó döntőjéig vezető út során, az úszásai után szintén így tett, azonban ezt már megszokhattuk tőle, ugyanis Milák abszolút mértékben nyilatkozatok helyett inkább a saját teljestményére és mentális egészségére koncentrál. Milák Kristóf aranyérmes a párizsi olimpián

Fotó: Csudai Sándor - Origo Milák Kristóf utolsó párizsi olimpiai úszása után a reakciójára is sokan voltak kíváncsiak A 24 éves magyar úszó szombaton este ugrott vízbe utoljára a párizsi olimpián, a 100 méteres pillangóúszás fináléjában elért eredménye mellett pedig arra is sokan voltak kíváncsiak, hogy ezúttal megszólal-e Milák az úszását követően. Nos, ahogy eddig is tette, a szervezők most is megerősítették, hogy a sztársportoló nem kíván nyilatkozni. Szavak helyett beszéljenek a tettek. Fantasztikus aranyéremmel gazdagodott Magyarország! Kapcsolódó cikkek

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!