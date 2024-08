A tokiói ötkarikás játékok után a párizsi olimpia is egy arany- és egy ezüstéremmel zárult Milák Kristóf számára, aki a francia fővárosban a 100 méteres pillangóúszást nyerte meg. A Budapesti Honvéd 24 éves úszójának felkészülését továbbra is homály fedi, az mindenesetre az olimpia közben eldőlt, hogy Virth Balázs a jövőben biztosan nem lesz az edzője. Milák korábbi trénere, a Magyar Úszó Szövetség szakmai alelnökeként is dolgozó Selmeci Attila arról beszélt, ki segítheti a jövőben az olimpiai bajnok úszó munkáját.

Selmeci Attila elmondta, milyen típusú tréner lehet Milák Kristóf új edzője

Fotó: Csudai Sándor - Origo

„Meglepett, hogy [Virth Balázs] már az olimpia vége előtt tudatta a világgal, hogy Kristófnak valaki másra, új impulzusokra, másféle útmutatásra van szüksége, magyarán mondva a következő olimpiai ciklusban már nem ő lesz a kétszeres olimpiai bajnok edzője. Döntéséhez mást nem is fűznék hozzá, azt viszont elmondanám, hogy

Milák párizsi produkcióját csak megsüvegelni lehet

– idézte a Mandiner Selmeci Attila Indexnek mondott szavait.

Selmeci Attila szerint ilyen edzője lesz Milák Kristófnak

Selmeci ezután felvázolta, milyen szakember irányíthatja Milák edzéseit a folytatásban.

„Az edző-versenyző kapcsolatnak a kölcsönös bizalomra kell épülnie, ha az megbillen, abból előbb vagy utóbb baj lehet. Előbb kicsi, aztán nagy, és ha nem sikerül változtatni, már a káosz következik.

Afelől nincs kétségem, hogy Kristóf következő edzője is magyar lesz, valószínűleg nem egy öregúr, ám nem is egy tapasztalatlan fiatal.

Nem kizárt, hogy nem is egy klasszikus értelemben vett szakedző áll majd mellé, hanem egy mindig rendelkezésre álló segítőtárs, akit Kristóf irányít majd és lát el különböző feladatokkal. Már én is megtapasztaltam, hogy minden olyat szeretne kipróbálni, amiről hallott vagy amit látott, amitől fejlődést várt...”