Milák Kristóf egyezséget kötött az olimpia előtt

A Budapesti Honvéd elnöke Milák mellett beszélt a kajakos Csipes Tamaráról is, aki két ezüstöt és egy bronzot nyert Párizsban, ezzel ő lett a legsikeresebb magyar sportoló. A hamarosan 35 éves kétszeres olimpiai bajnok elbúcsúzott az élsporttól, és esetében Gergely szerint fontos, hogy ezt úgy tudta megtenni, hogy mindent kiadott magából, és nem maradhatott benne hiányérzet azért, mert az arany Párizsban nem jött össze.

A kétszeres olimpiai bajnok Csipes Tamara és Gergely István, a Honvéd elnöke

Fotó: facebook.com/honvedkajakkenu

Milák mellett Siklósi Gergely is olimpiai bajnok lett Párizsban a Honvéd sportolói közül a párbajtőrcsapattal. Gergely István hangsúlyozta, hogy Siklósi megmutatta, hogy nemcsak kivételes egyéniség, hanem képes felelősséget vállalni a társaiért. Kiemelte, hogy Siklósinak szinte fontosabb volt a siker csapatban, mint egyéniben, és ezt tettekkel is alátámasztotta azzal, hogy ő vitte be az aranytust.

