Milák Kristóf: A hős, akit csak tisztelni lehet, bántani nem

Milák Kristóf 2024 . augusztus 3-án a világ legnagyobb úszói közé emelkedett. Egy olyan társaságba, amelynek eddig négy tagja volt. Az amerikaiak zsenije, Mark Spitz, a németek csodaúszója, Michael Gross, az orosz Gyenyisz Pankratov és minden idők legnagyobb úszója, az amerikai Michael Phelps.

2024. augusztus 3-ig ez a négy ember tudott olimpián mindkét férfi pillangószámban győzni.

Hozzájuk csatlakozott most Milák Kristóf, aki innentől kezdve tényleg nyugodtan sorolható minden idők legnagyobb úszói közé.

Milák óriásit hajrázott és 49.90 másodperccel csapott elsőként a célba

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Akik látták a párizsi olimpia 100 méteres pillangóúszásának versenyét, csaknem szívrohamot kaptak. A magyar úszó igencsak kicentizte ezt a győzelmet, végül mindössze 9 századmásodperc döntött a javára a második helyezettel szemben. Ugyanakkor egészen biztosak lehetünk abban, hogy

ez az úszás is tudatosan volt felépítve,

azaz minden úgy történt, ahogy Milák eltervezte azt. Magában, előre, senkivel semmit meg nem osztva. Talán csak a 200 pillangón elért ezüstérme nem volt betervezve, mert látva az eltökéltségét és tudatosságát, ő ott is aranyra váltott.

Bár Milák a 100 méteres pillangóúszás után sem szólt egy szót sem, a párizsi 6 úszása sok mindenre választ adott. Az első és legfontosabb, hogy edzés nélkül nem lehet ilyen időket úszni és nem lehet olimpiai bajnokságot nyerni. A 2023 áprilisa óta íródó és húzódó Milák-történet legfontosabb kérdésére tehát megvan a felelet, s innentől kezdve mást nem nagyon érdemes firtatni. Mert fel lehetne tenni a végtelenül közhelyes és ostoba "milyen érzés volt" kezdetű kérdést, lehetne elemeztetni Milákkal az ellenfeleket, megkérdezhetnénk, hogy mit csinál majd, ha hazamegy, de ezek is csak legfeljebb a felszín kapargatására lennének jók, másra nem.

Mivel a WADA minden olimpián induló sportolóról pontosan tudja, hogy merre járt, mit csinált (nemhogy napra, de egy napon belül órákra lebontva), abban is biztosak lehetünk, hogy van egy-két ember, aki pontosan tudja, mit csinált az elmúlt hónapokban Milák Kristóf.

Milák Kristóf aranyérmes 100 pillangón

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Valószínűleg úszott. Valószínűleg egy általa tökéletesen megálmodott mesterterv alapján. Hogy aztán erről nem tudott semmit a szövetség kapitány, Sós Csaba? Hogy teljesen tanácstalan volt szövetség elnöke? Hogy Milák edzője még az olimpia előtt néhány nappal is azt mondta, hogy tanítványa nincs jó formában? Meglehet, hogy így történt, az is lehet, hogy nem. Most már mindez zárójelbe kerül, lényegtelen, mert a lényeg az, hogy Milák Kristóf kétszeres olimpiai bajnok.