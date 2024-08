Milák Kristóf 200 méter pillangón ezüstérmet, 100-on pedig aranyat nyert a párizsi olimpián, ezt követően pedig Hosszú Katinka nyílt levélben támadta a Magyar Úszó Szövetséget. A riói ötkarikás játékokon három aranyérmet nyerő Hosszú többek között azt is írta, hogy a francia Léon Marchand azért is tudta lehajrázni Milákot a 200 méteres pillangóúszás döntőjében, mert a sztáredző Bob Bowman az MUSZ-tól kapott információkból már olimpia előtt hónapokkal tudta, hogy tanítványát a 200 méter pillangó utolsó 50 méterére kell készítse mint fizikálisan, de leginkább mentálisan. Most azonban maga az amerikai sztáredző mondta el, hogy készítette fel francia tanítványát, aki végül négy aranyat és egy bronzot nyert a párizsi olimpián.

A már a 2021-es tokiói olimpián is úgy tűnt, Milák Kristóf verhetetlen 200 pillén, hiszen megnyerte élete első olimpiai aranyát, egy évvel később pedig a saját világcsúcsút megdöntve lett újra világbajnok. Milák a 2023-as év fő versenyét, a fukuokai vb-t kihagyta, az idei csúcseseményen, a párizsi olimpián pedig elvesztette legyőzhetetlen státuszát fő számában, miután ezüstérmes lett Léon Marchand mögött, akit a legendás Michael Phelps egykori edzője, Bob Bowman készített fel. A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka ezt követőn nyílt levélben támadta az úszószövetséget, mondván az árulásuk is kellett Marchand sikeréhez, nem mellesleg lemondásra szólította fel Wladár Sándort, az MÚSZ elnökét. Hosszú Katinka értelmezése szerint Wladár Sándor, Sós Csaba szövetségi kapitány és Virth Balázs, Milák edzője a felelősök azért, amiért nyilatkozataikban elismerték, hogy az olimpia előtt Milák nem minden edzésen jelent meg, sokszor azt sem tudták, hol volt, kivel és hogyan készült. Milák Kristóf az olimpia záróceremóniáján

Fotó: Csudai Sándor - Origo Az olimpia után a MÚSZ sajtótájékoztatót tartott, amelyen Wladár Sándor kemény szavakkal válaszolt Hosszú Katinkának, Szántó Dávid, a szövetség nemzetközi versenyrendezési vezetője pedig vicckategóriának nevezte azt, hogy Bob Bowman magyar sajtóhírek alapján készíti fel a versenyzőjét, és egyben jelezte, hogy Marchand utolsó ötven métere már a tavalyi világbajnokságon is igen erős volt, amelyet Milák kihagyott. A Magyar Nemzet szúrta ki, hogy Bowman mintegy ötvenperces videóinterjút adott az Egyesült Államokban, és ebben szóba került a 200 pillangó győztes taktikája is. Tudtuk, hogy Milák gyorsan fog kezdeni, megvan a sebessége, ő egy csodálatos, elképesztő úszó, és tudtuk, hogy Léon esélye az, ha 150 méternél olyan közel tud lenni hozzá, amennyire csak lehetséges. Ha ott tud lenni a közelében 150 méternél, akkor azt éreztük, hogy ki tudja rúgni magát és jól tud hajrázni. Nem láttunk olyat idén, hogy Milák igazán jól hajrázott volna 200 pillangón – magyarázta az 59 éves sztáredző, aki hozzátette hogy ez alapján gondolták azt, hogy az utolsó ötven méteren lehet esélyük a győzelemre, mert Marchand víz alatti munkája kiemelkedő, így az utolsó forduló után egy jó delfinezésből kiindulva lendületből mehet ellene. Bowman szavai szerint tehát nem a magyar médiában megjelent pletykákra alapoztak, hanem azokra a versenyekre, amelyeken Milákot látták idén.

Bowman remek taktikával készítette fel Léon Marchand-t

Fotó: KMSP via AFP Bob Bowman korábbi tanítványa, a 200 pillangó korábbi világcsúcstartója, a 23-szoros olimpiai bajnok Michael Phelps is elemezte Marchand győztes taktikáját Milák ellen. „Elképzelném, ahogy Léon és Bob épp arról beszélnek, hogy elengedik Milákot az első száz méteren, és aztán kihasználják a víz alatti munkát a 100 méteres és 150 méteres fordulónál. A 150-es falnál a tizenegyedik rúgására tört fel, ami irtó nehéz 200 pillangón. Addigra leúsztál 150 métert, a lábaid be vannak állva, savasodsz. De ezt kellett megcsinálnia. Léon egyszerűen a világ legjobb úszója a víz alatt, és ezt a fegyverét használta az utolsó hosszon, amivel legyőzte az olimpiai címvédőt – mondta a legendás amerikai úszó.

