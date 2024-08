Megdöbbentő nyilatkozatot tett Milákról a legnagyobb riválisa

Milák Kristóf nem vett részt a döntőt követő sajtóeseményen, és a média megjelent képviselőinek sem nyilatkozott, ettől függetlenül szóba került, méghozzá a fináléban bronzérmet szerzett kanadai Ilya Kharun az alábbiakat mondta róla:

"Először azt hittem, hogy nagyon gonosz lesz" - mondta Kharun Milakról. "A sok pletyka meg minden vele kapcsolatban, de valójában nagyon kedves és nagyon támogató volt."

A swimsam cikke alatt nagyon sok, Milákot támogató kommentet lehet olvasni, no meg azt is, hogy valaki egyenesen arra csábítja a magyar zsenit, hogy legyen ausztrál és versenyezzen náluk. Ez a komment rendkívül sok like-ot is kapott már.