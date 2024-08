Így vette át az aranyérmet Milák Kristóf a párizsi olimpián - videó

A 100 pillén aranyérmes Milák Kristóf a második férfi úszó lett az olimpiák történetében, aki négy érmet nyert pillangóúszásban, ez korábban csak a 23-szoros bajnok amerikai Michael Phelpsnek sikerült, aki nyolcszor állt dobogón. Milák emellett Egerszegi Krisztina és Darnyi Tamás után a harmadik magyar úszó lett, aki két különböző olimpián állhatott fel a dobogó legfelső fokára.

Milák Kristóf történelmet írt a párizsi olimpián

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Miák Kristóf 100 pillangón pályafutása második legjobb eredményét érte el, ennél jobbat csak a 2021-es tokiói olimpia döntőjében úszott, amikor 49.68 másodperces Európa-csúcsával második lett az amerikai Caeleb Dressel mögött. Utóbbi most is ott volt a mezőnyben, de nem jutott be a fináléba.

Legutóbb az 1996-os atlantai játékokon fordult elő, hogy medencében legalább két magyar úszó diadalmaskodjon, akkor Czene Attila 200 méter vegyesen, Egerszegi Krisztina 200 méter háton, míg Rózsa Norbert 200 méter mellen győzött.