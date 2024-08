Milák Kristóf szenzációs úszással döntős 100 pillangón

A 200 méteren ezüstérmesként záró Milák a hatodik nevezési idővel (50.75 másodperc) rendelkezett ebben a számban, míg a magyar küldöttség első aranyát csütörtökön 200 méteres hátúszásban szállító Kóst a kilencedik helyen (50.84) jegyezték előzetesen.

Mindkét magyar úszó a harmadik előfutamba kapott helyet. Milák ezúttal is igazolta, hogy a sebessége nem kopott meg, az Európa-rekordjától (49.68) nem sokkal elmaradva, 50.19 másodperces idővel nyerte meg a futamát. Kós 51.58-cal csapott célba, így Miláké lett a legjobb időeredmény, míg Kós a 14. idővel jutott be a középdöntőbe.

Kós Hubert és Milák Kristóf a péntek délelőtti előfutamon

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Az előfutam után Kós Hubert, a 200 méteres hátúszás újdonsült olimpiai bajnoka elmondta, hogy a csütörtök esti győzelme után tíz órán keresztül feküdt az ágyában, de csak pörgött a feje, így nagyjából három órát tudott aludni. A körülményekhez képest viszont nagyon jól úszott, végezetül pedig kiemelte, hogy a döntőbe jutáshoz úgy érzi, egyéni csúcsra lenne szüksége, de ha nem sikerül, akkor sincs probléma, hiszen már megcsinálta, amiért jött a párizsi olimpiára.

Milák három évvel ezelőtt Tokióban Európa-csúccsal második volt ebben a számban a világrekorddal diadalmaskodó amerikai Caeleb Dressel mögött.

A 200 méter háton aranyérmes Kós Hubert az első középdöntésfutamba került, amelyben ott volt a versenyszám regnáló olimpiai bajnoka és egyben világcsúcstartója, Caeleb Dressel is. A 21 éves magyar az 1-es pályán rajtolt el, 50 méter után 23.86-tal fordult, ami jobb volt, mint a délelőtti részeredménye, azonban a hajrára sajnos visszacsúszott és csak a nyolcadik helyen ért célba, így az összesítésben 16. idejével nem jutott be a szombat esti döntőbe. Érdekesség, hogy a címvédő Dressel csak az ötödik helyen futott be 51.57-tel, így ő is lemarad a fináléról.

Milák Kristóf a 200 méteres pillangóúszás döntője után

Fotó: Csudai Sándor - Origo / Csudai Sándor - Origo

A második előfutamban volt érdekelt Milák Kristóf, aki három évvel ezelőtt hatalmasat harcolt Dressellel a tokiói olimpián. A Honvéd klasszisa rendkívül lazán vonult be a rajtkőre, már a futam előtt nagyon koncentráltnak tűnt. Milák tökéletesen rajtolt, féltávnál elsőként fordult, majd a hajrára sem fogyott így, tartani tudta az előnyét a svájci Noe Ponti előtt, ezzel 50.38-as legjobb idővel az első helyen jutott be a szombat esti döntőbe.