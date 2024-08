A franciák a 22 éves úszótól várták a legnagyobb sikereket a párizsi olimpia előtt, és ő nem is okozott csalódást. Léon Marchand mind a négy egyéni számában aranyérmet szerzett, ezen felül pedig a francia 4x100 méteres vegyes váltót bronzéremhez is segítette. Marchand az egész olimpia legeredményesebb sportolója lett, hiszen három aranyérmet tízen is nyertek, négy elsőségre azonban csak ő volt képes. Az igazán hihetetlen pedig az, hogy mind a négy egyéni döntőjében új olimpiai csúcsot úszott, továbbá a palettája a 200 és 400 méteres vegyesúszás mellett az egymástól egyébként nagyon távol álló 200 m melltől a 200 m pillangóig kiterjedt – utóbbi szám fináléjában remek hajrával éppen a címvédő Milák Kristófot előzte meg az első helyért.

Milák Kristófot a 200 méteres pillangóúszás olimpiai döntőjében Léon Marchand győzte le

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A francia szurkolótábor és sajtó egyaránt méltatta Marchand-t az olimpia alatt, és azt követően is, ám a napokban egy váratlan hír is megjelent a Kós Huberthez hasonlóan az amerikai Bob Bowman irányítása alatt készülő úszóval kapcsolatban. Léon Marchand ugyanis noha az Egyesült Államokban edz,

szabad bejárása van a toulouse-i uszodába is:

a hazájában töltött időszaka alatt rendszeresen látogatja az itteni edzéseket, korábban pedig az itteni klub sportolója volt.

Milák Kristóf legyőzőjének, Léon Marchand-nak a négy olimpiai aranyérme sem biztos, hogy segít a toulouse-i klubján

A Dauphins du Toec nevű toulouse-i klubot irányító Michel Coloma az olimpia végeztével arról számolt be, hogy Marchand és az egyesület eredményei ellenére továbbra is bizonytalan, hogy bármilyen támogatást kap az uszodájuk. Franciaország egyik legnagyobb úszóklubja

már 2021-ben támogatást kért a nemzeti úszó szövetségtől és a francia államtól,

miután megtudták, hogy a párizsi olimpián használt medencék közül hármat az ötkarikás játékok végeztével az ország különböző pontjaira "ajándékoznak".

Léon Marchand is kiáll a toulouse-i klubja mellett

Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP

Az már eldőlt, hogy az egyik Sevran városába, egy másik pedig Seine-Saint-Denis-be kerül – a harmadik medence sorsa még bizonytalan, pedig egyöntetű a francia hozzászólók véleménye, hogy Toulouse egy ilyen olimpia után megérdemelne jobb körülményeket. A bizonytalanság miatt azonban a toulouse-i Dauphins du Toec ismét pályázatot volt kénytelen benyújtani a harmadik medencére, de az előjelek szerint nagyobb esélye van annak, hogy Lille városába telepítik át azt, amely a "használt" állapota miatt jóval kisebb (4-5 millió euró helyett nagyjából 2 millió eurós) költségekkel jár, mint egy újonnan épített, 50 méteres medence.