Milákék rejtélyes jutalmat kaptak, kitálalt róla az olimpia bajnok

A magyar úszók közül Kós Hubert és Milák Kristóf, mellettük pedig az olimpiai aranyérmes párbajtőrcsapat tagjai is kaptak egy rejtélyes dobozt, miután a nyakukba akasztották aranyérmet. Most végre kiderült az is, hogy mit rejt a doboz.

A párizsi olimpián dobogóra álló sportolók nyakát nem csak érmekkel díszítik fel, hanem a medál mellé még kapnak egy rejtélyes dobozt is. Jessica Fox, az ausztrál csapat szlalom-kajakosa már két aranyérmet is nyert Párizsban, most pedig elárulta, hogy mit kapott az aranyérem mellé. Milák kezében is ott van a rejtélyes doboz

Fotó: Csudai Sándor - Origo A doboz belsejében a párizsi olimpia hivatalos posztere található feltekerve, amely ráadásul az aranyérmesek számára aranyhímzéssel díszített. Sokan kérdezték, hogy mi van abban a dobozban, amit a dobogón kapunk, amikor Párizsban átveszik az érmeinket. Általában kabalát vagy virágot kapunk, de ezúttal ez egy kicsit egyedibb, és szerintem ez egy nagyon klassz koncepció!” – mondta az ausztrál szlalom-kajakos. A plakátokat az elismert művész, Ugo Gattoni tervezte, akinek csaknem 2000 órájában került, hogy megvalósítsa a tökéletes koncepciót. Jessica Fox két aranyat, testvére, Noemie pedig egyet nyert az olimpián

Fotó: AFP/Jack Guez „Szerettem volna elmesélni Párizs 2024 történetét. Hogy áttekintést kapjunk az egész projektről, hogy a sportot kivonjuk a sportarénákból. Azt akartam, hogy a plakát számtalan dolgot meséljen el, legyen tele szimbólumokkal. Sok apró részlet van, ezek történetek a történetekben” – mondta Joachim Roncin, a Párizs 2024 tervezési igazgatója.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!