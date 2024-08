Itt vannak az újabb részletek: ő Hámori Luca férfi ellenfele

Hámori Lucára nem mindennapi feladat vár Párizsban

Fotó: AFP

A magyar lány nem fél

Hámori Luca előtt le a kalappal. A magyar sportoló, aki szombaton este az algériai férfi ellen bokszol, egy lépésre van az éremszerzéstől. Ő csütörtökön így beszélt. „Az edzőteremben szinte csak fiúkkal kesztyűzöm. Vannak lányok is, de ők fiatalabbak nálam. Igazából úgy nőttem fel, hogy az elmúlt 10-12 évben fiúkkal kesztyűztem. Most elindult ez a hír, hogy az ellenfelem esetleg fiú lehet, 2023-ban el is tiltották a világbajnokságon, amin nem igazán lepődtem meg, mert kinézetre és alkatra is nagyon fiús.

De ha valaki a földön megengedte neki, hogy itt legyen, akkor valahogy be lett bizonyítva, hogy ő lány. Engem ez most nem érdekel. Így még nagyobb lesz a magabiztosságom, ha sikerül őt legyőznöm.

Mindent megteszek majd a győzelemért, hiszen az érem lesz a cél, amiért idejöttem" - mondta Hámori Luca.

Szomorú NOB

Meglep-e valakit ezek után a Nemzetközi Olimpiai Bizottság hivatalos állásfoglalása az ügyben? Íme: "Ez a két versenyző (a másik a pénteken a kötelek közé lépő a tajvani Lin Yu-ting) áldozata volt az IBA egy hirtelen meghozott önkényes döntésének. A tavalyi világbajnokság végéhez közeledve váratlanul zárták ki őket megfelelő eljárás nélkül" - írta közleményében a NOB, hozzátéve azt is, hogy az IBA dokumentumai szerint a döntést az IBA főtitkára és ügyvezetője hozta meg közösen.