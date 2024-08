Ellenfelét verte az őrjöngő olimpikon

A női gyeplabdatornájának elődöntőjében rendezett Kína-Belgium-meccs sem zajlott botrány nélkül, ugyanis miután az ázsiai együttes büntetőkkel legyőzte a belgákat, a lefújás után az ázsiaiak egyik játékosa, Fan Yunxia szándékosan, hatalmas erővel eltalálta a labdával az ellenfelét. A sértett Delphine-Daphne Marien ezt követően összeesett a földön, majd hatalmas tömegjelenet alakult ki a pályán. A kínai játékost kifütyülték a szurkolók, de csak sárga lapot kapott a sportszerűtlen megmozdulásáért, így megúszta a kiállítást.

A párizsi olimpia egyik legnagyobb igazságtalansága

Vinesh Phogat élete legnagyobb álma előtt állt, miután első indiai versenyzőként bejutott a női 50 kilogrammos birkózók döntőjébe, de a finálé előtt ez teljesen szertefoszlott.

Kizárták, pedig nem doppingolt, nem volt sportszerűtlen. Az ok csupán annyi, hogy felszedett tíz dekát.

A döntő előtt 10 dekás felesleg miatt zárték az indiai birkózónőt, Vinesh Phogatot

Fotó: Anadolu via AFP

Phogat mindent megtett annak érdekében, hogy be tudjon mérni, kisebb mezbe préselte magát, egész éjszaka az edzőteremben volt, intenzív szaunázással próbálkozott, sőt még a hajából is vágatott, de még így sem sikerült csökkentenie a súlyát, így kizárták. A szabályoknak megfelelően törölték az eredményét, így végül érem nélkül volt kénytelen hazautazni. Csalódottságában aztán bejelentette, hogy visszavonul. Mindez az indiai birkózónővel szemben azért is volt igazságtalan, mert másoknak még azt is elnézték, ha férfi kromoszómái vannak egy női mezőnyben.

Csalt a bíró Gémesi meccsén?

A csapatban olimpiai ezüstérmet nyert magyar kardvívó, Gémesi Csanád méltatlan módon esett ki a nyolcaddöntőben a tunéziai riválisa ellen. 14-14-es állásnál a döntő találatot jól láthatóan Gémesi vitte be, de a bolgár bíró Fares Ferjaninak adta a pontot és a győzelmet.

Gémesi Csanád hosszú percekig értetlenül állt a páston, hiába mutatta, hogy ő az igazi győztes, végül az erősen vitatható ítélet után neki kellett búcsúznia.

A meccs után a vívó szövetség korábbi elnöke, - Gémesi Csanád unokatestvére - Gémesi György nem fogta vissza magát, és a közösségi oldalán lényegében csalásról és némileg burkoltan lefizetésről beszélt a bolgár bíróval kapcsolatban.