Betlehem Dávid: Felér egy aranyéremmel, hogy a barátommal állhatok a dobogón és együtt hallgathatjuk a himnuszt

"Picit nehéz verseny volt. Amikor mondták, hogy lefele lesz könnyebb menni, annyira hullámzott a víz, hogy csak szenvedtem. Visszafelé meg mindenki inkább fejelte a falat, mert aki picit közelebb ment a falhoz, egyből sípoltak. Az egy ilyen biztonsági pont volt mindenkinek, én is sokszor kihasználtam, és a végén így sikerült kibillentenem az olasz vetélytársamat.

Nekem ez felér egy aranyéremmel, hogy a Kristóffal lehetek együtt a dobogón, hihetetlenül örülök neki, mert tényleg jó barátok vagyok és most együtt hallgatjuk a himnuszt. Nagyon büszke vagyok magunkra”

– nyilatkozta az M4 Sport kamerái előtt a 20 éves úszó, aki az 1500 méteres medencés úszószám döntőjében óriási országos csúccsal negyedik lett, így éppen lemaradt a dobogóról.

Az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf és a bronzérmes Betlehem Dávid a nyíltvízi úszás éremátadóján

Fotó: Fotó: Csudai Sándor - Origo

A nyíltvizi úszóink felkészülését rengeteg hátráltató körülmény is nehezítette, ugyanis a Szajna elégtelen vízminősége miatt edzeni sem tudtak. Betlehem szerint a taktikus versenyzésének köszönhető, hogy körről körre fel tudott kapaszkodni és végül a harmadik helyre ért be.

"Lehetett rá készülni, de ez teljesen más verseny. Egyszerűen az volt a nehéz, hogy ez egy olimpia és nem az van, hogy beengednek a fordulóba, hanem megy az adok-kapok. Nekem is párszor oda kellett rúgnom valakinek, voltak durva szituációk, de ez kellett. A végén nekem is kicsit igazságtalannak kellett lennem, de ez egy taktikus verseny volt, ugyanúgy megcsinálta volna más is ellenem" – fogalmazott Betlehem Dávid.

Kapcsolódó cikkek: