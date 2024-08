Arszlanbek Mahmudov szombat este a kanadai Quebec városában lépett ringbe az olasz Guido Vianello ellen. A 35 éves orosz bunyós már a nyitó menetekben is nehezen talált fogást riválisán, ráadásul a bekapott ütésektől a bal szeme teljesen le is csukódott a 3. felvonás magasságában. A 7. menetben Vianello többször is zavarba hozta ellenfelét, aki ezt még túlélte, a ringorvos viszont a 8. menet elején jelezte, nem kellene folytatni a küzdelmet, ezt követően pedig a vezetőbíró leléptette a bal szemére minden bizonnyal már egyáltalán nem látó Mahmudovot - számolt be róla a profiboksz.hu.

Az orosz bokszoló a horrorsérüléséről megosztott egy fotót a közösségi oldalán, a bal szeme brutálisan feldagadt a meccs után.

Több ütést is kaptam a fejemre, melyek után a bal szemem teljesen lecsukódott, így nem láttam az ellenfelem összes támadását, ezért az orvos a 8. menetben leállította a küzdelmet!" -

írta megosztott posztjában Mahmudov.

Az orosz ökölvívónak ez volt profi karrierje második veresége, egyben második alkalommal veszített kiütéssel. Mindemellett 19 győzelemmel is rendelkezik, melyekből 18-szor kiütéssel múlta felül ellenfelét.

