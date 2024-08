Az olimpiai bajnok Gulyás Michelle-nek szólt utoljára a magyar himnusz Párizsban - videó

Két magyarnak is lehetett szurkolni a női öttusázók olimpiai döntőjében, ahol Gulyás Michelle és Guzi Blanka is vasárnap hiba nélkül lovagolt, s ugyan Gulyás a bónuszvívásban nem szerzett pontot, de úszásban a negyedik leggyorsabb volt, így a második helyről várhatta a versailles-i kastélyparkban rendezett kombinált számot. A laser runt a 23 éves magyar öttusázó kiválóan teljesítette, és 13 másodperces hátrányát ledolgozva az élre tört, a végéig pedig már nem is adta ki a kezéből a győzelmet. Guzi szintén nagyszerűen teljesítette az utolsó számot, kilenc helyet javítva a negyedik helyen zárta a versenyt.

Az öttusázó Gulyás Michelle parádés teljesítményt nyújtva nyert aranyérmet a párizsi olimpia zárónapján

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az éremátadón így az ezüstérmes a francia Elodie Clouvel és a bronzérmes koreai Szong Szunmin előtt

Gulyás Michelle állhatott a dobogó tetejére, ahol a párizsi olimpia során hatodszor is felcsendült a magyar Himnusz.

Az 1461 pontos világrekorddal győztes Gulyás ugyanis a magyar küldöttség hatodik aranyát és 19. dobogós helyezését szerezte a francia fővárosban rendezett ötkarikás játékokon.

Videón az éremátadás: