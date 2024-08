Csipes Tamara: Felkeltem éjjel és azon gondolkoztam, hogy baromira be tudjuk húzni a dobogót

A Pupp Noémi, Fojt Sára, Csipes Tamara, Gazsó Alida Dóra összeállítású női kajak négyes a bronzéremmel

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az egység legrutinosabb tagja, a kétszeres olimpiai, kilencszeres világ- és tízszeres Európa-bajnok Csipes Tamara elárulta, hogy éjszaka nem tudott aludni sem, mert azon gondolkozott, hogyan milyen taktikával kellene versenyezniük a döntőben.

"Még mindig tudok örülni a nem aranyéremnek, ugyanúgy mint Tokióban is.

Felkeltem éjjel három óra környékén és azon gondolkoztam, hogy mit kellene csinálnom ahhoz, hogy kollektívan elhiggyük azt, hogy ezt a döntőt baromira be tudjuk hozni dobogóra. Választottunk egy olyan taktikát, amit korábban egyszer sem gyakoroltunk.

Úgy éreztem, hogy kell egy ilyen öngyilkos egy életem, egy halálom taktika, mert egyébként tudjuk, hogy jók vagyunk, csak el kell hinni. Iszonyatosan büszke vagyok. Noncsival már hét éve együtt edzünk, a két lány átjött hozzánk két évvel ezelőtt és rengeteget fejlődtek, de nem csak a vízen, emberileg is. Ez az, ami ki fog még jönni sokszor. Az egy dolog, hogy odamész edzeni, elfáradsz fizikálisan, de fejlődnünk kell emberileg is ahhoz, hogy utána kijöjjön egy olyan eredmény, amire nem is számítasz" - mondta boldogan a díjátadó előtt Csipes.

