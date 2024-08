Shelby McEwen egyéni csúcsot ugrott, és egy "igen"-re volt az aranyéremtől

Fotó: Antonin THUILLIER / POOL / AFP

„Barátok, ellenfelek és jó ugrók is vagyunk, amikor egy versenyen indulunk.

Ő is folytatni akarta, és én benne voltam, mert szintén szerettem volna még csatázni.

A szétugrás neki sikerült jobban, ehhez gratulálok neki, de tudom, hogy erősebben, fittebben és jobban térek majd vissza, mint valaha. Most pedig szeretném megünnepelni ezt a pillanatot" – mondta a sikert csak magának akaró, ezért az aranyérem helyett ezüstérmet szerző Shelby McEwen.

„Nagyon tisztelem azt, amit [Barsim és Tamberi] Tokióban tettek, de én

mindig is úgy gondoltam, hogy még csodálatosabb lenne a történet, ha folytatták volna.

Most nekünk itt volt a lehetőség erre, tudtam, hogy történelmet fogunk írni, és meg is tettük. Biztos vagyok benne, hogy Shelby is hasonlóan gondolkodott, mert csak néztük egymást, és elég egyértelmű döntést hoztunk: bólintottunk, és folytattuk" – nyilatkozta az olimpiai bajnok Hamish Kerr, aki kiemelte azt is, profi sportolóként mindenki mást szeretne legyőzni, ezért is döntött a folytatás mellett, mert különben McEwent nem előzte volna meg.

McEwen és Kerr története talán még Barsiménál és Tameriénél is hihetetlenebb

Fotó: Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Férfi magasugrás, 2024-es olimpia: