Gyalázat az olimpián: a hősiesen küzdő Hámori Luca - érthetően - nem tudta legyőzni az algériai férfit

Kiküldött munkatársunk, Lantos Gábor helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

Ki gondolta volna egy héttel ezelőtt, hogy a párizsi olimpia női 66 kg-os ökölvívótornájának meccsét az egész világ felajzva várja?

Márpedig szombaton délután ez történt, kis túlzással azt mondhatnánk, hogy minden idők legjobban várt olimpiai bokszmeccsére készülődött a magyar Hámori Luca és az algériai Iman Helif.

Utóbbi azzal került be két nap alatt a világsajtóba, hogy minden bizonnyal nem nő, hanem férfi. Erre utalt az is, hogy a 2023-as, Delhiben megrendezett női ökölvívó-világbajnokságon a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség kizárta a versenyből az algériait, mert a vizsgálatok is azt mutatták, férfi.

A nemi teszteken megbukott Iman Helif Hámori Luca ellen készülődött

Fotó: AFP/Mohd Rasfan

Hámori meccse előtt szinte mindenki megszólalt ebben az ügyben, hiszen szégyen és gyalázat, hogy ez a meccs megtörténhetett egyáltalán az olimpián. Mindezt azok után, hogy az algériai 46 másodperc alatt elintézte a nyolcaddöntőben az olasz Angela Carinit, aki saját testi épsége és élete megóvásának érdekében úgy döntött, hogy befejezi az egyenlőtlen küzdelmet. Carini sírva mesélte el, hogy borzalmas ütéseket kapott, ezért nem folytatta a mérkőzést. Hámori viszont nagyon karakánul azt mondta a mérkőzés előtt: őt nem érdekli ez az egész cirkusz, bemegy a ringbe és le akarja győzni az ellenfelét, akár férfi az illető, akár nő.

Hogy mennyire nagy botrány lett ez az ügy, jól mutatja, hogy a NOB elnöke, a német Thomas Bach is megszólalt ebben a kérdésben.

Az egykoron a KGB által futtatott, Horst Dassler által "felfedezett" őskövület-sportvezető szinte sértetten reagált, majd azt mondta, hogy az álata írányított szervezet nem megy bele egy politikailag motivált kultúrharcba.

Hát persze, ezt kell mondani, aztán ha az algériai férfi maradandó sérülést okoz, akkor majd Bach annyit mond: ez a sport.

Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke

Fotó: MTI/AP/Reuters pool/Kai Pfaffenbach

Ilyen előlejek után jött tehát az olimpiai boksztorna női 66 kg-os súlycsoportjának a negyeddöntője, ahol a győztes már érmesként vonulhatott le a ringből.

Mondanunk sem kell, micsoda lehetőség előtt állt Hámori, a baj csak az volt, hogy előtte egy algériai legény tornyosult.

A helyszínen is elképesztő volt az érdeklődés, a kezdés előtt nem sokkal már a lépcsőkön is fotósok ültek és a sajtóhelyek is eljesen megteltek. Párizs és az egész világ szinte felajzva várta ezt az összecsapást. Az már a mérkőzés előtt kiderült, hogy a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség a nyolcaddöntőben vesztes olasz Carininek kifizeti azt az 50 ezer dollárt, amely a győzteseknek jár. Sőt, ha Hámori kikap, akkor neki is jár ez az összeg. Ezzel azonban nem lehet túllépni az ügyön, ugyanis azt a megalázó helyzetet, lelki traumát, amit ezek a sportolónők átélnek akkor, amikor egy férfi ellen kell(ene) küzdeniük, pénzzel nem lehet jóvá tenni. Visszatérve a botrányos mérkőzésre,

teljesen megtelt az olimpiai bokszcsarnok, amikor a két sportoló megérkezett.

Ez volt az olimpiai ökölvívó torna 180. meccse, de az biztos, hogy a legjobban várt. Elsőként az algériai jött piros nadrágban és trikóban, árnyékokszolást bemutatva. Kékben pedig Hámori Luca is megérkezett, itt még lelkes volt a magyar bokszoló. A meccset egy indiai bíró vezette.