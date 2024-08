110 percen át kellett a fekáliás Szajnában küzdenie a magyar sport új csodaúszójának, Rasovszky Kristófnak

2016 után már egyre inkább látszott, hogy a világ egyik legtehetségesebb hosszútávúszójáról beszélünk. A 2018-as, Glasgowban rendezett Európa-bajnokságon 5 és 25 km-en első lett, 10 km-en második. Egy évvel később a Dél-Koreában rendezett világbajnokságon világbajnok lett 5 km-n, az olimpiai távon második. Így érkezett el a 2021-es tokiói olimpia, ahol 10 km-en ezüstérmet nyert. Már akkor azt mondta, hogy Párizsban nem lehet más a célja, hogy olimpiai bajnok legyen.

Ezt az álmát most megvalósította. Már az idei, dohai világbajnokságon elért győzelme jelezte, hogy valami nagy dologra készül.

Tudta persze azt is, hogy a dohai győzelem után mindenki rá utazott és mindenki őt akarja majd megverni.

Ezzel a tudattal kellett készülnie a párizsi olimpiára. Ráadásul az a dohai arany a magyar hosszútávúszás első vb-győzelme volt ezen a távon.

"Párizsba ugyanúgy megyek, mint ahogyan Dohába is jöttem: szeretnék érmet szerezni – ebben minden benne van. A bronz, az ezüst és az arany is" - nyilatkozta nem sokkal a dohai vb-győzelem után. Ez a vb-arany természetesen óriási terheket tett rá - az esélyesség terhét. De ő ezzel is meg tudott küzdeni.

Párizsi versenyzése - nincs rá jobb szó - egészen fenomenális volt. Tudta, hogy neki kell az élen haladni, tudta, hogyha az élen úszik, akkor a többiekre tudja rátenni a terhet. Tényleg csodálatos volt látni azt a küzdelmet, amit az aranyéremért folytatott. (Ne feledkezzünk meg az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávidról sem, de ez a portré most nem róla szól.)

Rasovszky Kristóf a férfi 10 kilométeres nyíltvízi úszás versenyében

Fotó: Csudai Sándor - Origo

"Készültünk erre, edzettünk a Dunában.

Tegnap végig nézve a lányok versenyét, számítottam rá, ha tudok vezetni a verseny nagy részében, akkor itt nagy gond nem lehet. Hiszen lefelé se egyszerű előzni, de talán lefelé, ezen a rövid öt percben, amíg leérünk ezen a 800 méteren, ott lehet talán előzni, és visszafelé, ha az első a fal mellett úszik, akkor igazából szinte lehetetlen.

Úgy voltam vele, ha az ötödik kör után a hatodikban leérek elsőnek és be tudok fordulni a két bójánál elsőnek, és odaérek a falhoz, akkor talán nagy gond már nem lehet és a végén nem előznek meg hárman." A magyar klasszis azt is hozzátette, hogy voltak jelek a sikerével kapcsolatban: "Hát, azért küldött jeleket itt a világ nekem, hogy bízzak magamban. Egyrészt a 19-es számot kaptam, mióta házas vagyok egyre jobban hiszek ezekben a számmisztikában is, és ez a szám a győzelemnek és a sikernek a száma.