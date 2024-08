A magyar lány egy halott sportágat mentett meg

Péni Istvánnak most sem sikerült az éremszerzés

Fotó: AFP

Nagyon érdekes volt megnézni a sportrajongók reakcióját. Míg Tokióban az elmaradt Péni-érem után egyértelműen a sajnálkozás volt az éppen aktuális médiazaj középpontjában,

addig Párizsban már ez is átfordult.

Azok után, hogy Péni István (és a másik magyar puskás, Pekler Zalán) érem nélkül maradt, a kommentelők már gúnyosan azt jegyezték meg, hogy ennek is biztosan Sidi Péter az oka. Felfoghatatlan.

Gondoljuk végig a magyar sportlövők leliállapotát. Mközben a magyarországi sporttámogatási rendszer egyértelműen eredménycentrikus (az egyéni olimpiai sportágakban éremcentrikus), addig a sportlövészet immáron 20 éve adós maradt az olimpiai éremmel.

Ez minden olimpia után azzal fenyegetett, hogy a sportlövészetnek egyre kevesebb támogatás jut.

Márpedig, ha nincs állami segítség, akkor ez a sportág könnyen az ebek harmincadjára juthat - még akkor is, ha a sportági elnök, Nagy György minden évben rendkívül bőkezű módon támogatja a Magyar Sportlövő Szövetséget - saját vagyonából. Ezt csak azért fontos hangsúlyozni, mert a sportlövők mindenkori sikertelensége minden olimpia után maga után vonta a közvélemény dorgálását, amely

abban teljesedett ki, hogy a "mi", azaz az adófieztők pénzéből támogatott sportlövők már megint semmit nem csináltak az olimpián.

Fordítsuk most ezt át a sportolóra. Ott van egy sportlövő, aki tudja, hogy 20 éve nincs érem a sportágban. Ez a sportlövő azt is tudja, hogy egy esetleges olimpiai bajnoki arannyal a bőkezű állami juttatás és a későbbi olimpiai életjáradék miatt egycsapásra minden gondja megoldódna. De azt is tudja, hogyha leszerepel, akkor mindez ugrik. Természetesen ez az okfejtés az összes magyar sportolóra igaz, csak az nem mindegy, hogy az adott sportág 20 éve egy árva bronzérmet sem tudott összekaparni az olimpiákon. Ez olyan súlyos teher, ami mindig is ott járhat egy sportlövő fejében, még akkor is, ha igyekszik ezt valahogy kizárni. Csak ugye nehéz a kizárás, ha két olimpia között folyamatosan azt mondogatják, hogy egy olimpiai (arany)érem mindent megoldana az életében. Nincs az a sportpszichológus, aki ezt érdemben tudná kezelni.