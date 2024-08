Earthquake at Roland-Garros stadium! 🤯

Favourite Iga Swiatek eliminated after losing to China's Qinwen Zheng 🇨🇳



Huge achievement for the 21-year-old!

-

Séisme au stade Roland-Garros ! 🤯

La favorite Iga Swiatek est éliminée après sa défaite face à la chinoise Qinwen Zheng 🇨🇳… pic.twitter.com/qTFvo0I6mx