Csodás olimpiai záróvasárnap jön - aranyat és érmeket nyerhetnek a magyarok

Az olimpia utolsó napja előtt a magyar sportolók 18 érmet szereztek a következő megosztásban: 5 arany, 7 ezüst, 6 bronzérem. Ezt a szép számsort lehet vasárnap növelni. Lássuk, hol, milyen sportágakban és kikkel.

Női öttusa: Gulyás Michelle és Guzi Blanka

A csütörtöki körvívás az Észak-párizsi Arénában

Gulyásnak sikerült kiemelkedően, 24 ellenfelét győzte le és 11-től kapott ki, ezzel a második helyen végzett.

Guzi 15 asszót nyert és 20 vereséget szenvedett, ami az ő esetében elég jó eredmények számít, mivel a vívás nem erős száma. A júniusi világbajnokságon, amelyen ezüstérmet nyert, 17/18-cal zárt a pástokon. A 36 fős mezőny két 18 fős csoportban küzdött, mindegyikből az első kilenc hely ért továbbjutást.

Gulyás Michelle a nõi öttusázók elõdöntõjében, a lövészetes futás versenyszámban a 2024-es párizsi nyári olimpián a versailles-i kastély parkjában

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A magyarok a B-ben együtt szerepeltek szombaton, amikor a verseny már a Versailles-i kastély parkjában, látványos környezetben zajlott. Gulyás - aki a vívásban elért eredményével a második helyről kezdte a szombati versenyt - a lovaspályán két akadályt vert le, így a kiinduló 300-ból 14 pontot vontak le tőle, a bónuszvívásban egy ellenfelét legyőzve két pontot szerzett, a mobilmedencében rendezett 200 méteres úszásban pedig 2:10.39 perccel a második legjobb eredményt érte el, így második volt a kombinált szám előtt. A négy lövészettel megszakított 5x600 méteres futásban jó sorozatokat produkált, a távot jórészt egyedül, az élen tette meg. Az utolsó körben az élcsoport összezárt, szinte már kocogtak az elöl lévők,

Gulyás, a francia Elodie Clouvel és a spanyol Laura Heredia pedig kéz a kézben ért célba.

Gulyás a kombinált számban 12:06.06 perccel a 11. időt érte el úgy, hogy az utolsó 600-on már alig futott.

"Volt két hibám a lovaglásban, de így is tudtam tartalékolni. Ez is volt a terv úszásban meg futásban is" - értékelte a napját. - "Nem lőttem nagyon jól magamhoz képest,

de a többieket is megzavarta az, gondolom, hogy egy öttusaversenyen 15 ezer ember van.

Elképesztő volt a hangulat, még soha nem versenyeztem így, hidegrázós élmény volt."

Mint mondta, igyekezett élvezni a versenyt, mert vasárnap már életre-halálra megy majd, ráadásul itt van a családja, aminek nagyon örül. Hasznosnak nevezte, hogy volt lovaglás az elődöntőben, mert így megtapasztalhatta, milyen tempót kell menni egy jó eredmény eléréséhez. A lovak szerinte jó képességűek. A döntőt illetően úgy fogalmazott, azt szeretné, ha a végén elégedett lenne a teljesítményével, és ha ez így lesz, akkor az eredmény is jó lesz.