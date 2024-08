A japánok edzője is a magyar olimpiai aranyéremnek örült

Nagy Dávid nagyszerűen szállt be az olimpiai döntőben

Fotó: Csudai Sándor - Origo

„Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem izgultam. Nagyon vártam, hogy pástra léphessek, egy hétig csak melegítőpartner és szurkoló voltam.

Szívesen vívtam volna többet is, de ma nem volt szükség arra, hogy korábban beálljak

– nyilatkozta a döntőben csereként beálló, mindkét asszóját veretlenül megvívó Nagy Dávid, aki Kochhoz hasonlóan szintén kiemelte Dancsházy-Nagy Tamás és Boczkó Gábor szerepét a sikerben. – A döntőre Tibi kicsit elfáradt, és egyébként is be kellett állnom, hogy érmet kapjak, de úgy érzem, tettem is azért, hogy azt mondhassam, megérdemeltem. Gerinél már hozzászoktunk ehhez, hogy odaadjuk neki előnnyel a végén, aztán ő kiélezetté teszi a hajrát. Még jó, hogy majdnem mindig győztesen jön ki belőle."