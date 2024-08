"Nem lennék itt az aranyéremmel, ha nem mentem volna ki az Egyesült Államokba Bob Bowmannel edzeni.

Valószínűleg nem is hátúszásban versenyeznék.

Mielőtt kimentem, hiányzott belőlem a magabiztosság, nem voltam jó a mentális felkészülésben. A víz alatti munkának is fontos szerepe volt a sikerben, az is Bobnak köszönhető" -

méltatta edzőjét Kós Hubert, miután fantaszikus úszással nyert a 200 méteres hátúszás döntőjében, megszerezve ezzel a magyar küldöttség első olimpiai aranyérmét Párizsban. A 21 éves úszóklasszis élete legnagyobb sikerében az az edző játszott kulcsfontosságú szerepet, aki minden idők legeredményesebb olimpikonja, a 23-szoros ötkarikás aranyérmes Michael Phelps-t is a csúcsra juttatta.

Kós Hubert szerint Bob Bowman nélkül nem lett volna olimpiai bajnok

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Minden idők legnagyobb olimpikonját is edzette a zseniális Bob Bowman

A most 59 éves sztáredző 1983 és 1985 között a Florida State Seminoles csapatában versenyzett gyors- és pillangóúszásban, majd Floridában szerzett diplomát fejlődéspszichológiából, mellékszakon pedig zeneszerzésből, ugyanis korábban éveken át zongorázott. Karrierjét edzőként folytatta, Amerikában számos helyen megfordult, többek között a Michigani Egyetemen töltötte be a vezetőedzői posztot, a North Baltimore Aquatic Clubban pedig elkezdett dolgozni a 23-szoros olimpiai bajnok Michael Phlepsszel.

Bowman irányítása alatt az amerikai úszófenomén öt világbajnoki aranyérmet nyert, 2001 és 2004 között pedig sorozatban négyszer választották meg az év úszójának a hazájában.

Bob Bowman hatalmas szerepet játszott Michael Phelps sikereiben

Fotó: Getty Images via AFP

Kettejük munkakapcsolata aztán 2004-től vált még gyümölcsözőbbé, ekkor lett tagja edzőként Bowman az amerikai olimpiai csapatnak, ahol egészen 2016-ig tevékenykedett.

A zseniális úszóedző Athénban hat, Pekingben nyolc aranyéremhez segítette a valaha volt legeredményesebb olimpikont,

utóbbi teljesítmény pedig elképesztő rekord, hiszen korábban egyetlen sportoló sem nyert nyolc aranyat ötkarikás játékok során. Bowman a londoni olimpián másodedzőként, Rióban vezetőedzőként dolgozott az amerikai csapatnál, így hatalmas szerepe volt abban, hogy Phelps összesen 28 olimpiai érmet - köztük 23 aranyat - nyert, ezzel pedig minden idők legeredményesebb olimpikonja lett.

Bob Bowman tanítványai szárnyalnak a párizsi olimpián

Bowman ezt követően az Arizona Egyetemen és a Texasi Egyetemen is fontos pozíciókat töltött be, a párizsi olimpián pedig rengeteget köszönhetnek neki a franciák, ugyanis a hazaiak úszófenoménját, Léon Marchand-t is ő készítette fel.