Olimpiai bajnokainkat köszöntötték a Bajnokok Parkjában

A több mint egyórás hangolás után háromegyed hatkor kezdték el szólítani a sportolókat, akik óriási üdvrivalgás közepette, vastaps kíséretében vonultak végig a kifutón, közben integettek a nézőknek és pózoltak a fotósok előtt - számolt be róla az MTI.

Kós Hubert és Milák Kristóf a Bajnokok Parkjában

Fotó: Illyés Tibor

Az ünnepelt bajnokok között volt a 200 méter háton győztes Kós Hubert, valamint a 100 méter pillangón arany-, 200-on ezüstérmes Milák Kristóf, illetve a párbajtőrözők csapatversenyében aranyérmes Siklósi Gergely, Koch Máté, Andrásfi Tibor és Nagy Dávid.

A Magyar Olimpiai Csapat a hivatalos közösségi oldalán egy képet is megosztott a rajongókkal Milák és Kós közös szelfijéről, miközben a párizsi Eiffel-torony előtt összegyűlt tömeg ünnepelte őket.

Volt, akit meg is szólaltattak a műsorvezetők, így Novak Djokovicot is, aki nagy tetszést aratott azzal, hogy szabatos megfogalmazásban franciául köszöntötte a szurkolókat. Később angolra váltott, és arról beszélt, hogy a teniszezőknek szerencséjük van, mert nagy tornákon vehetnek részt, de az olimpia mindent felülír. Elmondta, hogy a legnagyobb élmény az volt a számára, amikor Londonban vihette a megnyitón a szerb zászlót, de ezt most felülírta a párizsi győzelme. A szerb sztár táncra is perdült, később pedig a nézőkkel fotózkodott.

Siklósi Gergely, Koch Máté, Andrásfi Tibor és Nagy Dávid, az olimpiai bajnok magyar párbajtőrcsapat tagjai

Fotó: Illyés Tibor

Az Eiffel-torony tőszomszédságában kialakított közösségi helyszínen pár kivétellel naponta megtartják a bajnokok köszöntését, amely után az esti döntőket lehet közösen megnézni óriáskivetítőn.

Az aranyérmes férfi párbajtőrcsapat - a Magyar Olimpiai Bizottság tájékoztatása szerint - kedden utazik haza. A repülőtérről egyenesen a Magyar Olimpiai Csapat Kopaszi Kertben lévő szurkolói zónájába mennek, ahol találkoznak a drukkerekkel, várhatóan 16 és 16.30 között.