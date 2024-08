Olimpiai botrány: Hámori Lucának egy férfivel kell bokszolnia - élő

Hámori Luca iskolaboksszal jutott be a legjobb nyolc közé a párizsi olimpia női ökölvívó tornájának 66 kilós mezőnyében. Az első fordulóban az ír Grainne Walsh, majd a második fordulóban az ausztrál Marissa Williamson ellen is rendkívül magabiztos boksszal nyert a magyar lány és jutott a legjobb nyolc közé. Az algériai ellenfe pedig még nála is könnyebben: első ütésével úgy szájba verte az olasz Angela Carinit, hogy az rögtön feladta a küzdelmet. Most Hámori Lucán a sor, hogy megállítsa.