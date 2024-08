Tombolva ünnepelték a franciák az algériai férfi bokszolót, tisztességes női ellenfelét pedig mocskolták - videó

Az algériai Iman Helif szereplése óriási botrányt okozott az olimpián, hiszen már a Hámori Luca elleni negyeddöntője előtt is sírva adta fel a meccset ellene az olasz Angela Carinit az első bekapott ütés után. Az eset azért is háborította fel a bokszrajongókat, mert kiderült, hogy Iman Helif nem is lehetne itt az olimpián, mert korábban különböző vizsgálatok során kiderült róla, hogy XY kromoszómákból álló férfi DNS-sel rendelkezik.

Helif a Carini felett aratott sikere után Hámori Lucával találkozott a negyeddöntőben. A magyar lány hatalmasat küzdött, végigbokszolta a három menetet az algériai ellen, de végül egyhangú pontozással Helif diadalmaskodott és bejutott az elődöntőbe.

Az algériai Iman Helif aranyéremért bokszolhat az olimpián

Fotó: AFP/Mauro Pimentel

A győzelmét követően Helif panaszkodott egy sort, mintha ő lenne az áldozat.

Üzenem a világ minden emberének, hogy tartsák tiszteletben az olimpiai alapelveket és az olimpiai chartát, és tartózkodjanak a sportolók zaklatásától”

– mondta Helif, aki kijelentette, hogy az aranyérem lenne a legjobb válasz az őt támadóknak, arra azonban nem akart válaszolni, hogy alávetette-e magát a doppingvizsgálatokon kívül más vizsgálatoknak is.

A keddi esti elődöntőben a thaiföldi Janjaem Suwannapheng volt Helif ellenfele.

A 23 éves öklöző nagyon megnehezítette az algériai dolgát, ráadásul nem csak a félelmetes ellenféllel, hanem az ellenséges közeggel is meg kellett küzdenie, ugyanis már a bevonulása után is egyfolytában pfujolták őt a lelátón helyet foglaló a francia és algériai szurkolók, akik óriási többségben voltak.

Érdekesség, hogy az olimpiáról hazatérő Hámori Luca is megemlítette, hogy borzalmasan érezte magát, amikor bevonult a Helif elleni meccsre.

Amikor bevonultam a ringbe, már élveztem az egészet, még annak ellenére is, hogy az egész csarnok kifütyült és én voltam az, aki ellenségnek számított”

– mondta a TV2 Mokka című műsorában Hámori Luca, aki megjegyezte, hogy bár voltak magyarok a negyeddöntőjén, a lelátó az algériaiakkal volt tele, de szerencsére ki tudta zárni a füttykoncertjüket.