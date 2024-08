Váratlanul lemondott Martinek János, a magyar öttusakapitány

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

Az öttusa kétszeres olimpiai bajnoka, a jelenleg az öttusázók szövetségi kapitányaként dolgozó Martinek János Gulyás Michelle olimpiai aranyérme után nyilatkozott a magyar újságíróknak.

Gulyás Michelle a női öttusa olimpiai bajnoka

Fotó: Csudai Sándor - Origo

„Török Ferenc és Kulcsár Győző után a harmadik magyar lehettem, aki versenyzőként és szövetségi kapitányként is olimpiai bajnok lett, ez egy álom beteljesülése. Ennél jobban pályafutást lezárni nem lehet. Ugyanis

decemberig van szerződésem, és úgy döntöttem, hogy ezzel az olimpiával szeretném lezárni a kapitányi karriert, és háttérbe vonulni, mert a család fontosabb

– nyilatkozta Martinek János. – A mai nap ennél tökéletesebb nem lehetett volna, Michelle hibátlan lovaglása után már szinte biztos voltam a sikerben. Ráadásul 2-es rajtszámmal indult, akárcsak én Szöulban, ez is jó jel volt. Blanka számára is irtózatosan jó eredmény ez a negyedik hely, elvégre később kapcsolódott be a sportágba a kézilabdából, így a vívás még nem tartozik, nem tartozhat az erősségei közé. Az olimpia előtt voltak viták, hogy mi legyen a csapat összeállítása, de a mai nap igazolta, hogy ez egy jó döntés volt."