Gulyás Michelle óriási hajrájával és csodálatos aranyával zárult a magyarok olimpiája

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

Az egyéniben kétszeres világbajnoki- és egyszeres Európa-bajnoki érmes öttusázó, Gulyás Michelle a tokiói olimpián is indult már, akkor 12. helyen zárt. Ezúttal a női öttusa egyik esélyeseként várta a párizsi olimpiát az Újpest 23 éves kiválósága, és a körvíváson sikerült is a második helyen zárnia 245 ponttal. A szombati elődöntőből aztán összességében a nyolcadik helyen jutott be a 18 fős fináléba. A szám másik magyarja, az idei világbajnokságon ezüstérmes Guzi Blanka 200 pontot gyűjtött a víváson, amellyel a 31. helyen állt, de az elődöntőben remekelt, és végül a DVTK sportolója kilencedik pozícióban került a versailles-i kastély parkjában kialakított, rendkívül látványos és jó hangulatú versenyközpontban megrendezett, vasárnapi döntőbe.

Guzi Blanka a női öttusa olimpiai döntőjét hibátlan lovaglással nyitotta

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Gulyás Michelle és Guzi Blanka is ott volt a női öttusa olimpiai döntőjében

A döntőbe az öttusázók magukkal vitték a körvívásból hozott pontjaikat, ezért a 245 pontos Gulyás a második, a 200 pontos Guzi pedig a tizenhetedik helyen kezdte meg a vasárnapot. A címvédő Kate French a döntő előtt visszalépett, a helyére az első számú tartalék, a Tokióban emlékezetes módon nullapontos lovaglással záró, német Annika Zillekens került a fináléba.

Lovaglás

A nap első versenyszáma így a lovaglás volt, amelyet utolsó alkalommal teljesített a mezőny egy világverseny során, hiszen az akadályverseny veszi át a helyét a jövőben. Guzi Blanka másodikként, a Flamenco du Pestel nevű lovon teljesítette a tíz (benne két dupla) akadályt tartalmazó számot, és ezt verőhiba és időtúllépés nélkül, hibátlanul tette meg, azaz

Guzi a maximális 300 pontot kapta a lovaglásáért!

Gulyás Michelle utolsó előttiként teljesítette a számot, addig mind az öttusázók, mind a lovak nagyszerűen teljesítettek, hiszen a nullázó spanyol Laura Herediát és a francia Marie Oteizát leszámítva mindenki legfeljebb kettőt rontott, így legalább 286 ponttal zárt.

Gulyás a Dicton de Vesquerie nevű lovon a többséghez hasonlóan szintén tökéletes menetet lovagolt, 300 ponttal zárta a számot!

Utolsóként érkezve a francia Elodie Clouvel 293 pontot szerzett.