Pálinkával fertőtlenítette magát Fábián Bettina a Szajna vize után - videó

A párizsi folyó vízminőségével finoman fogalmazva sincs minden rendben, már az olimpia előtt is sokat lehetett arról olvasni, hogy annyira szennyezett, hogy senkinek sem javasolják, hogy ússzon benne.

Ennek ellenére a szervezők váltig állították, hogy a beleölt forint százmilliárdoknak köszönhetően minden rendben a vízzel, senki nem kap hasmenéses fertőzést, aki megmártózik benne.

Ehhez képest a triatlon versenyek előtt is elmaradtak edzések, akárcsak a női 10 km előtt is, de ilyenkor jó, ha a magyar ember a legősibb fertőtlenítő eszközhöz nyúl, amivel rendbe lehet tenni a hasi dolgokat, magyarán a pálinkához. A lenti felvételek tanúsága szerint így tett a friss olimpiai pontszerző úszónő is, biztos, ami biztos alapon.