52 év után ismét olimpiai aranyérmes a magyar férfi párbajtőrcsapat!

Koch Máté és Andrásfi Tibor egymást váltotta a második és a harmadik asszó között

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A második kört Jamada és Koch nyitotta, a világbajnoki címvédő pedig ismét kihasználta a pástra is behallatszó, magyar buzdítást, és a nap során a nyolcadik asszóját is megnyerte, méghozzá 3-1-re. Komata és Siklósi csörtéje így 10-7-es magyar előnynél következett, a magyar vívó pedig tudta tartani az előnyt, 2-2-vel zárt, így 12-9 volt az állás. Andrásfi helyett ekkor beállt csereként Nagy Dávid, aki az olimpiai bajnok Kano ellen mutatkozott be. Nagy egyáltalán nem kezdett megilletődötten, volt pillanat (14-9-nél), amikor öttusosra növelte a magyar előnyt, és végül ő sem kapott ki az egyéni aranyérmestől. Az utolsó kör aztán 14-11-es magyar vezetésnél kezdődött.

Volt ok a magyar örömre az olimpiai döntő során

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A hetedik asszót Koch Máté vívta Komata Akirával, és a magyar vívó először kezdett hátránnyal, ugyanis bő egy perc után egy találatra zárkózott Japán. Kochot sárga lappal is figyelmeztette ekkor a játékvezető, majd a japánok először egyenlítettek a döntő során. Koch azonban 17-16-nál visszavette a vezetést, nem hagyta Japánt 1-0 után először előnyhöz jutni, és végül a vb-címvédő ezzel az egytusos előnnyel adta át a "stafétát" és zárta le a finálét a maga részéről. Nagy Dávid következett, akit ugyan először megszúrt Jamada, a magyar vívó ezután háromszor is talált, és összességében 3-2-re megnyerte a maga asszóját. Az utolsó három percet így Kano és Siklósi 20-18-as magyar előnyről kezdte, a hangulat pedig egyre fokozódott a Frand Palais-ban.

Kano Koki a csörte elején megmutatta, miért is nyert egyéniben, és egy perc alatt ledolgozta a kéttusos hátrányát. Következett egy együttes találat, majd Siklósi Gergely szúrt, így 63 másodperccel a finálé vége előtt 22-21-re Magyarország vezetett. 36 másodperc volt hátra, amikor jött az újabb magyar tus, így a japánnak egyre jobban kellett sietnie. Meg is tette, ám először csupán együttesig jutott. Majd 24 másodperccel a vége előtt Koki felzárkózott ismét egy találatra. 11 másodperccel a vége előtt jött egy együttes, 6-tal a vége előtt viszont csak a japán talált, ezzel 25-25-re egyenlített. A hátralévő időben egyikük sem akart támadni, így jöhetett a ráadás.

Abban aztán 14 másodperc után Siklósi Gergely talált, így Magyarország lett az olimpiai bajnok!

A magyar férfi párbajtőrcsapat Magyarország ötödik érmét, egyben második aranyérmét szerezte a párizsi olimpián.