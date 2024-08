"Elképesztően jó formában vagyunk" - megszólalt a párizsi olimpia egyik nagy magyar éremesélyese

Eddig is kiválóan szerepeltek a magyarok Párizsban, de előfordulhat, hogy a java még csak most jön: az utolsó napokban kezdődnek több hagyományos sikersportágunk küzdelmei. Kajak-kenuban ezúttal is éremesélyes Tokió olimpia bajnoka, az UTE kiválósága, Tótka Sándor. A magyar versenyző ötszáz párosban Nádas Bencével, valamint a férfinégyes tagjaként is vízre száll a Vaires-sur-Marne-i versenypályán.

Kedden délelőtt a Párizs melletti pályán megkezdi szereplését a kajak-kenu válogatott és a magyar olimpiai küldöttség egyik legnagyobb sztárja, Tótka Sándor. Tótka Sándor Párizsban is aranyérmet szeretne nyerni

Fotó: Luis ACOSTA / AFP Az UTE olimpiai bajnoka Tokióhoz hasonlóan ezúttal is két számban versenyez majd, hiszen újra tagja az 500 méteren rajtoló férfinégyesnek és Nádas Bencével párosban is rajthoz áll. Kiváló versenyzőnk és párja az utóbbi versenyszámban kissé nehezebben vívta ki a jogot az indulásra, aztán az olimpia főpróbáján, a szegedi Európa-bajnokságon mégis aranyérmes lett a duó. A tavalyi vb-ezüstérmes Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István, Tótka Sándor alkotta négyes ugyanakkor a hazai válogatóversenyről simán csapatba került, viszont az Európa-bajnokságon csak ötödik lett. Ennek ellenére a várakozások szerint a magyar egység ismét ott lehet a legjobbak között. Tótka Sándor szombaton indult el Párizsba, ahol már a harmadik olimpiáján szerepelhet - derül ki az UTE közleményéből. „A feleségemmel éppen arról beszéltük, hogy már az is nagy dolog, ha valaki egy olimpián tud részt venni, hát még hogy a harmadik olimpiámra megyek. Elképesztően jó formában vagyunk, a múlt héten és a héten is nagyon jó időket kajakoztunk a négyessel és a párossal is. Nagyon-nagyon várjuk az olimpiát, nagyon várjuk, hogy versenyezhessünk, és megmutassuk, mire vagyunk képesek” - mondta Tótka Sándor a Nemzeti Sportnak.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!