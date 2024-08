Folytatódik a kajak-kenu, Losonczi Dávidnak és Salim Omar Gergelynek is szurkolhatunk - élő közvetítés az olimpia 12. napjáról

Élő közvetítés

A párizsi olimpia tizenkettedik napján is lesz bőven érdekesség, magyar szempontból is. A kajak egyes 1000 méteren a címvédő Kopasz Bálint is hajóba száll, szőnyegre lép a világbajnok birkózó, Losonczi Dávid is, de a tekvondós Salim Omar Gergelynek is szurkolhatunk. Este pedig elődöntőért harcol a magyar férfi vízilabda-válogatott Olaszország legjobbjai ellen.

Atlétika is szerepel a szerdai programban, Oláh Barbara, Venyercsán Bence, Kozák Luca és Kerekes Gréta is megmutathatja magát, míg a vitorlázó Vadnai Jonatán az éremfutamban lesz érdekelt.

A teljes szerdai műsor Éremosztás 23 számban: ASZTALITENISZ (Dél-párizsi 4-es Aréna)

10.00/15.00: férfi és női csapatverseny, negyeddöntő

20.00: férfi csapatverseny, elődöntő



ATLÉTIKA (Trocadéro/Stade de France) - 5

7.30: MARATONI GYALOGLÁS VEGYES VÁLTÓ, Trocadéro

10.00: férfi magasugrás selejtező, női 100 m gát előfutam, női gerelyhajítás selejtező, férfi 5000 m előfutam, férfi 800 m előfutam, női 1500 m vigaszág

19.00: NŐI RÚDUGRÁS DÖNTŐ, férfi 110 m gát elődöntő, férfi hármasugrás selejtező, férfi 400 m gát elődöntő, férfi 200 m elődöntő, FÉRFI DISZKOSZVETÉS DÖNTŐ, női 400 méter elődöntő, FÉRFI 400 M DÖNTŐ, FÉRFI 3000 M AKADÁLY DÖNTŐ BIRKÓZÁS (Mars-mező Aréna) - 3

11.00: kötöttfogás 77 kg, 97 kg, női 50 kg vigaszág, kötöttfogás 67 kg, 87 kg, női 53 kg nyolcad- és negyeddöntő

18.15: kötöttfogás 67 kg, 87 kg, női 53 kg elődöntő, KÖTÖTTFOGÁS 77 KG, 97 KG, NŐI 50 KG BRONZMÉRKŐZÉSEK, DÖNTŐ GOLF (Nemzeti Golfpálya)

9.00: női verseny, 1. nap GÖRDESZKA (Concorde tér) - 1

12.30: férfi park verseny, selejtező

17.30: FÉRFI PARK VERSENY, DÖNTŐ GYEPLABDA (Yves-du-Manoir-i Stadion)

női elődöntő:

14.00: Hollandia-Argentína

19.00: Belgium-Kína KAJAK-KENU (Vaires-sur-Marne-i pálya)

9.30: előfutamok - női K-1 500, férfi K-1 és C-1 1000 m, reményfutamok - női K-1 500, férfi K-1 és C-1 1000 m KERÉKPÁR, PÁLYA (Saint-Quentin-en-Yvelines-i Velodróm) - 2

12.45: férfi egyéni sprint selejtező, a 32 közé jutásért, vigaszág; női keirin első forduló, vigaszág; női csapatüldözéses verseny első forduló

17.30: férfi egyéni sprint 16 közé jutásért, vigaszág, nyolcaddöntő, vigaszág, FÉRFI CSAPATÜLDÖZÉSES BRONZFUTAM, DÖNTŐ, NŐI CSAPATÜLDÖZÉSES DÖNTŐ KÉZILABDA (Pierre Mauroy Stadion, Lille)

férfi negyeddöntő:

9.30: Spanyolország-Egyiptom

13.30: Németország-Franciaország

17.30: Dánia-Svédország

21.30: Norvégia-Szlovénia KOSÁRLABDA (Bercy Aréna)

női negyeddöntő:

11.00: Szerbia-Ausztrália

14.30: Spanyolország-Belgium

18.00: Németország-Franciaország

21.30: Egyesült Államok-Nigéria MŰUGRÁS (Vizes Központ)

10.00: férfi műugrás, 3 m, elődöntő

15.00: női műugrás, 3 m, selejtező ÖKÖLVÍVÁS (Roland Garros, Philippe Chatrier Stadion) - 2

21.30: női 57 kg, férfi +92 kg elődöntő, FÉRFI 63,5, 80 KG DÖNTŐ RÖPLABDA (Dél-párizsi 1-es Aréna)

férfi elődöntő:

16.00: Lengyelország-Egyesült Államok

20.00: Olaszország-Franciaország SPORTMÁSZÁS (Le Bourget-i Sportmászó Központ) - 1

10.00: férfi ügyességi (boulder) és nehézségi (lead) mászás elődöntő - nehézségi rész

12.30: NŐI GYORSASÁGI MÁSZÁS negyeddöntő, elődöntő, DÖNTŐ STRANDRÖPLABDA (Eiffel-torony Stadion)

negyeddöntő:

férfiak:

21.00: Herrera, Gavira (spanyol)-Mol, Sörum (norvég)

22.00: Junusszi, Tidzsan (katari)-Partain, Benesh (amerikai)

nők:

17.00: Álvarez Mendoza, Moreno (spanyol)-Humana-Paredes, Wilkerson (kanadai)

18.00: Ana Patricia, Duda (brazil)-Graudina, Kravcenoka (lett) SÚLYEMELÉS (Dél-párizsi 6-os Aréna) - 2

15.00: FÉRFI 61 KG

19.30: NŐI 49 KG SZINKRONÚSZÁS (Vizes Központ) - 1

19.30: CSAPATVERSENY, AKROBATIKUS KŰR TEKVONDÓ (Nagy Palota/Grand Palais) - 2

9.00: női 49 kg, férfi 58 kg, selejtező

14.30: női 49 kg, férfi 58 kg, negyeddöntő, elődöntő

19.30: női 49 kg, férfi 58 kg, vigaszág, BRONZMÉRKŐZÉSEK, DÖNTŐK VITORLÁZÁS (Marseille-i yachtkikötő) - 4

11.00: 470-es, NACRA 17, ILCA 6, ILCA 7 - ÉREMFUTAM

11.00: férfi és női kitesurf - futamok VÍZILABDA (Paris La Défense Aréna)

férfiak, negyeddöntő:

14.00: Horvátország-Spanyolország

15.35: Görögország-Szerbia

19.00: Egyesült Államok-Ausztrália

20.35: MAGYARORSZÁG-Olaszország A magyarok szerdai programja a párizsi olimpián ATLÉTIKA (Trocadéro/Stade de France)

7.30: MARATONI GYALOGLÁS VEGYES VÁLTÓ (Oláh Barbara, Venyercsán Bence), Trocadéro

10.00: női 100 m gát előfutam (Kozák Luca, Kerekes Gréta) BIRKÓZÁS (Mars-mező Aréna)

11.00: kötöttfogás 87 kg (Losonczi Dávid) nyolcad- és negyeddöntő

18.15: kötöttfogás 87 kg elődöntő KAJAK-KENU (Vaires-sur-Marne-i pálya)

9.30: előfutamok - női K-1 500 (Gazsó Alida Dóra - 9.40, Csipes Tamara - 10.20), férfi K-1 1000 m (Kopasz Bálint - 11.00, Varga Ádám - 11.10), C-1 1000 m (Fejes Dániel - 10.40, Adolf Balázs 12.20), reményfutamok - női K-1 500, férfi K-1 és C-1 1000 m TEKVONDÓ (Grand Palais)

9.00: férfi 58 kg (Salim Omar Gergely), selejtező

14.30: férfi 58 kg, negyeddöntő, elődöntő

19.30: férfi 58 kg, vigaszág, BRONZMÉRKŐZÉSEK, DÖNTŐ VITORLÁZÁS (Marseille-i jachtkikötő)

13.13: ILCA 7 (Vadnai Jonatán) éremfutam VÍZILABDA (Paris La Défense Aréna)

Fotó: Csudai Sándor - Origo

