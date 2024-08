Mint ismert, a szennyezett és fekáliás Szajna miatt nem lehet kedden megrendezni a férfiak triatlonosok versenyét.

Jolien Vermeylen menekült a Szajnából

Fotó: JASPER JACOBS / BELGA MAG / Belga via AFP

Az edzéseket is lemondták, a versenyeket is elhalasztották, mivel a veszélyesen magas szennyezettségi szint megakadályozta a sportolók vízbe "csobbanását". Szerdán végül a nők és a férfiak versenyét is megrendezték, a sok vita után Jolien Vermeylen elárulta, milyen érzés volt a Szajnában úszni.

Jolien Vermeylen imádkozik, hogy ne legyen beteg a fekáliás Szajnától

"Sok vizet ittam, így holnap megtudjuk, beteg vagyok-e vagy sem - mondta a verseny után Vermeylen a VTM-nek.

- Természetesen nem olyan az íze, mint a Coca-Colának vagy a Sprite-nak. A híd alatt úszva olyan dolgokat éreztem és láttam, amikre nem akarok gondolni. Száz éve koszos a Szajna, ezért nem mondhatják, hogy a sportolók biztonsága elsődleges. Ez hülyeség".

A vízminőségi problémák miatt több mint egy évszázada tilos a városi úszás Párizsban. Hiába a jelentős, 1 milliárd eurós regenerációs projekt, a víz még mindig nem felelt meg a szabványoknak a várt időn belül, a sportolókat mégis beengedték a vízbe - írja a The Sun.

"Ha a verseny nem zajlott volna le, az szégyen lett volna a NOB-ra, Párizsra és Franciaországra nézve is. Most vagy soha alapon a versenyt nem tudták teljesen lemondani. Most már csak abban kell reménykedniük, hogy nem lesz túl sok beteg sportoló. Szedtem probiotikumot, ittam probiotikus tejitalt, többet nem tudtam tenni. Az a törekvésem, hogy ne nyeljek a vízből, kudarcot vallott"

- tette hozzá a belga úszó.

Vermeylen végül a 24. helyen végzett a női triatlonon.