Vadnai Jonatán az éremfutamban, pályán a női kézisek, kajak-kenusok és pólósok is - élő közvetítés az olimpia 11. napjáról

A párizsi olimpia tizenegyedik versenynapján is bőven lesz érdekesség, magyar szempontból is. A magyar női kézilabdázók és vízilabdázók is pályára lépnek - a tét az elődöntő -, a vitorlázó Vadnai Jonatán az éremfutamban lesz érdekelt.

A rendszerint több érmet, közte aranyakat szerző magyar kajak-kenusok is bemutatkoznak kedden, ők az előfutamokkal kezdik meg ötkarikás szereplésüket a Vaires-sur-Marne-i pályán.

Éremért szoríthatunk Az Eb-ezüstérmes Vadnai Jonatánnak (ILCA 7) sikerült a bravúr, a hatodik helyen kvalifikálta magát a legjobbak közé, így éremért versenyezhet kedden. Vadnai Jonatán az éremért harcolhat

Fotó: AFP / AFP or licensors/Hungary's Jonatan Vadnai (R) competes in race 5 of the men’s ILCA 7 single-handed dinghy event during the Paris 2024 Olympic Games sailing competition at the Roucas-Blanc Marina in Marseille on August 3, 2024. (Photo by Clement MAHOUDEAU / AFP) A párizsi olimpia keddi programja: Éremosztás 15 számban: ASZTALITENISZ (Dél-párizsi 4-es Aréna)

10.00: férfi és női csapatverseny, nyolcaddöntő

15.00/20.00: férfi és női csapatverseny, negyeddöntő ATLÉTIKA (Stade de France) - 5

10.00: női 1500 m előfutam, férfi gerelyhajítás selejtező, férfi 110 m gát vigaszág, női távolugrás selejtező, női 400 m vigaszág, férfi 400 m gát vigaszág, férfi 200 m vigaszág

19.35: férfi 400 m elődöntő, NŐI KALAPÁCSVETÉS DÖNTŐ, női 400 m gát elődöntő, FÉRFI TÁVOLUGRÁS DÖNTŐ, FÉRFI 1500 M DÖNTŐ, NŐI 3000 M AKADÁLY DÖNTŐ, NŐI 200 M DÖNTŐ BIRKÓZÁS (Mars-mező Aréna) - 3

11.00: kötöttfogás 60 kg, 130 kg, női 68 kg vigaszág, illetve kötöttfogás 77 kg, 97 kg, női 50 kg nyolcad- és negyeddöntő

18.15: kötöttfogás 77 kg, 97 kg, női 50 kg elődöntő, KÖTÖTTFOGÁS 60 KG, 130 KG, NŐI 68 KG BRONZMÉRKŐZÉS, DÖNTŐ GÖRDESZKA (Concorde tér) - 1

12.30: női park verseny, selejtező

17.30: NŐI PARK VERSENY, DÖNTŐ GYEPLABDA (Yves-du-Manoir-i Stadion)

férfi elődöntő:

14.00: Hollandia-Spanyolország

19.00: Németország-India KAJAK-KENU (Vaires-sur-Marne-i pálya)

9.30: előfutamok - női és férfi K-4 500 m, férfi és női C-2 500 m, férfi és női K-2 500 m, reményfutamok - férfi és női C-2 500 m, férfi és női K-2 500 m KERÉKPÁR, PÁLYA (Saint-Quentin-en-Yvelines-i Velodróm) - 1

17.30: női csapatüldözéses verseny selejtező, FÉRFI CSAPATSPRINT első forduló, futam a 7. és 5. helyért, FUTAM A BRONZÉREMÉRT, DÖNTŐ; férfi csapatüldözéses verseny első forduló KÉZILABDA (Pierre Mauroy Stadion, Lille)

női negyeddöntő:

9.30: Dánia-Hollandia

13.30: Franciaország-Németország

17.30: MAGYARORSZÁG-Svédország

21.30: Norvégia-Brazília KOSÁRLABDA (Bercy Aréna)

férfi negyeddöntő:

11.00: Németország-Görögország

14.30: Szerbia-Ausztrália

18.00: Franciaország-Kanada

21.30: Egyesült Államok-Brazília LABDARÚGÁS

női elődöntő:

18.00: Egyesült Államok-Németország (Lyoni Stadion)

21.00: Brazília-Spanyolország (Marseille-i Stadion) LOVASSPORT (Versailles-i kastély) - 1

10.00: DÍJUGRATÁS, EGYÉNI, DÖNTŐ MŰUGRÁS (Vizes Központ) - 1

10.00: férfi műugrás, 3 m, selejtező

15.00: NŐI TORONYUGRÁS, DÖNTŐ ÖKÖLVÍVÁS (Roland Garros, Philippe Chatrier Stadion) - 1

21.30: férfi 71, női 50, 66 kg elődöntő, NŐI 60 KG DÖNTŐ RÖPLABDA (Dél-párizsi 1-es Aréna)

női negyeddöntő:

9.00: Kína-Törökország

13.00: Brazília-Dominikai Köztársaság

17.00: Egyesült Államok-Lengyelország

21.00: Olaszország-Szerbia SPORTMÁSZÁS (Le Bourget-i Sportmászó Központ)

10.00: női ügyességi (boulder) és nehézségi (lead) mászás elődöntő - ügyességi rész

13.00: férfi gyorsasági mászás selejtező, kieséses szakasz STRANDRÖPLABDA (Eiffel-torony Stadion)

17.00/21.00: férfi és női negyeddöntő SZINKRONÚSZÁS (Vizes Központ)

19.30: csapatverseny, szabad program VITORLÁZÁS (Marseille-i jachtkikötő) - 2

11.00: ILCA 6, ILCA 7 - ÉREMFUTAM

11.00: 470-es, NACRA 17, férfi és női kitesurf - futamok VÍZILABDA (Paris La Défense Aréna)

női negyeddöntő:

14.00: Kanada-Spanyolország

15.35: Hollandia-Olaszország

19.00: Ausztrália-Görögország

20.35: Magyarország-Egyesült Államok Hajrá, magyarok! A magyarok keddi programja a párizsi olimpián: ATLÉTIKA (Stade de France)

10.00: női távolugrás selejtező (Bánhidi-Farkas Petra) BIRKÓZÁS (Mars-mező Aréna)

11.00: kötöttfogás 77 kg (Lévai Zoltán) nyolcad- és negyeddöntő

18.15: kötöttfogás 77 kg elődöntő KAJAK-KENU (Vaires-sur-Marne-i pálya)

9.30: előfutamok - férfi K-4 500 m (Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István, Tótka Sándor - 9.30), női K-4 500 m (Pupp Noémi, Fojt Sára, Csipes Tamara, Gazsó Alida Dóra - 10.10), férfi C-2 500 m (Adolf Balázs, Hajdu Jonatán - 10.30), női C-2 500 m (Kiss Ágnes, Nagy Bianka - 11.10), férfi K-2 500 m (Nádas Bence, Tótka Sándor - 11.40); Kopasz Bálint, Varga Ádám - 12.00), női K-2 500 m (Csipes Tamara, Gazsó Alida Dóra 12.20; Pupp Noémi, Fojt Sára - 12.40), reményfutamok - férfi K-4 500 m, férfi és női C-2 500 m, férfi és női K-2 500 m KÉZILABDA (Pierre Mauroy Stadion, Lille)

17.30: női negyeddöntő, Magyarország-Svédország VITORLÁZÁS (Marseille-i yachtkikötő)

11.00: ILCA 7 (Vadnai Jonatán) - ÉREMFUTAM VÍZILABDA (Paris La Défense Aréna)

20.35: női negyeddöntő, Magyarország-Egyesült Államok

