Az már korábban biztos volt, hogy az Ineos Grenadierstől két idény után távozik a 32 esztendős francia kerékpáros, a holland csapat pedig szerdán jelentette be, hogy a következő három szezonban a színeiben teker majd - írja az MTI.

Pauline Ferrand-Prévot Valter Attila csapattársa lesz

Ferrand-Prévot július 28-án számára hazai közönség előtt gyűjtötte be a pályafutásából hiányzó ötkarikás elsőséget hegyikerékpárban a párizsi játékokon. Ebben a szakágban ő az aktuális világbajnok is, korábban volt vb-aranyérmes terepkerékpárban (cyclocross), a murvás utakon rendezett gravelben, illetve 2014-ben országúton is. A jövő évtől a hegyikerékpár helyett ismét az országútra koncentrál majd, hosszabb távon az a célja, hogy megnyerje a női Tour de France-t.

A csapatválasztásban szerepet játszhatott, hogy Ferrand-Prévot párja, a 2022-ben Párizs-Roubaix-győztes holland Dylan van Baarle ugyancsak a Vismában teker.