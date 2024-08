Kiderültek Milák Kristóf titkai

Zala Györgynek is hatalmas szerepe volt abban, hogy Milák Kristóf Tokió után Párizsban is olimpiai bajnok lett. A kenusként kétszeres olimpiai bronzérmes, négyes hajóban pedig világbajnok 55 éves szakember már akkor nevet szerzett magának, amikor a Kemény Dénes vezette vízilabda-válogatott mellett dolgozó stáb tagja volt, és Magyar Nemzet Kiemelt Erőnléti Edzője elismerésben részesült.

Zala, aki a magyar úszócsalád tiszteletbeli tagjának tekinti magát, már januárban is elismeréssel és empátiával beszélt a világcsúcstartó Milákról, akkori szavait megismételve nyilatkozott vasárnap reggel, közvetlenül a hazaindulása előtt az SzPress Hírszolgálatnak.

"Mindenekelőtt leszögezném, hogy Kristóf újabb világraszóló sikere egy igazi csapatmunka gyümölcse, amiben jómagam csak az egyike voltam azoknak, akik segítőtársként álltak mellette.

Nagyon lényegesnek tartom azt kihangsúlyozni, hogy Kristóf egy szeretetre méltó, és szeretetre vágyó szupersportember, akihez hasonló kevés akad a sportvilág szűk elitjében.

Mindenkinek tudnia kell, hogy az erőnléti felkészítésének menetét úgy építettem fel, ahogy azt Virth Balázs, az edzője kérte tőlem, ahhoz tartottam magamat, ha valamin is változtatni kellett, arról közösen döntöttünk" - mondta Zala György.

Milák Kristóf fantasztikus úszással lett aranyérmes Párizsban 100 méter pillangón

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Nemcsak Zala Györgynek tűnt fel, hanem mindenki másnak is, aki az eredményhirdetést az uszodában vagy televíziónézőként követte, hogy az éremátadó ünnepségen résztvevő dr. Schmidt Ádám, a sportért felelős államtitkár nemcsak a protokoll előírásait követve szorított kezet az újdonsült olimpiai bajnokkal, hanem át is karolták egymást, majd hosszú másodpercekig így is maradtak.

"Sokat mondó és kifejező volt ez a jelenet, ami azokat a híreket is megerősítette, hogy az államtitkár úr személy szerint is a Milákot segítők "csapatának" a tagjai közé tartozott. Megható volt ez a momentum, egyszerre a rokonszenv, az elismerés és a biztatás megtestesítője" - tette hozzá a kétszeres olimpiai bajnok erőnléti edzője.

Olimpikontársként Zala György véleménye szerint Milák sikerének meghatározó tényezője döntőjének hibátlan felépítése volt, egy olyan taktika, amit csak rendkívüli tudású úszók tudnak megvalósítani.

Okos is volt, meg bátor és erős is, olyan, amilyennek látni szerettük volna.

Mi sem természetesebb annál, hogy Kristóf megy tovább, de előbb pihennie kell, élveznie az olimpiai győzelmének boldogságát" - mondta befejezésül Zala György.