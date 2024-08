Márpedig a világ nem ebbe az irányba halad.

A NOB-nak pont azokat a fiatalokat kellene az olimpia mellé visszaédesgetni, akik már képtelenek arra, hogy hosszú órákon keresztül a tévét bámulják.

Nekik sok-sok rövid (és még rövidebb) olimpiai összefoglaló kell, olyan, amely már Tik-tok barát, azaz elég lenne egy 20 másodperces összefoglaló egy-egy nagy olimpiai pillanatról. A NOB vezetői mintha nem vennének tudomást arról, hogy a világ megváltozott, s képtelenek megszólítani azt a generációt, amelynek tagjai nagyon távol vannak már ettől az eseménytől. Be lehet hozni a műsorba a bréktáncot, a falmászást, szinte kizárt, hogy csak meg tudja állítani az olimpiát tévében vagy más platformon nézők elöregedését. Márpedig ha nem lesz elég néző, akkor a most még horribilis olimpiai tévés jogdíjak is csökkenni kezdenek.

A Tik-Tok is be fog törni az olimpiára

Fotó: NurPhoto via AFP

Ebből a szempontból a MAX-on már nagy újításnak számított, hogy meg lehetett nézni egy-egy nap olimpiai összefoglalóját. A baj csak az volt ezzel, hogy még mindig a szerkesztők döntötték el, mit tegyenek egy ilyen műsorba, s ha egy adott összefoglaló szerkesztőjének nem tetszett a súlyemelés, akkor a fogyasztó, akinek ez volt a kedvenc sportága, hoppon maradt. Los Angeles egészen biztosan ebben is változást hoz majd.

A NOB elnökének, Thomas Bachnak a távozása felgyorsíthatja ezeket a folyamatokat,

főleg akkor, ha az új NOB-elnök esetleg képes lesz megérteni az idők szavát.