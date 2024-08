A 24 éves tornász két versenyszámban is olimpiai bajnok lett Párizsban, először talajtornában bizonyult a legjobbnak, másnap pedig a férfi ugrást is megnyerte. Elképesztő hőstette után Yulo döbbenetes felajánlásokat kapott, többek között egy három háloszobás házat Manilában, több ezer dollárnak megfelelő Fülöp-szigeteki pesót, a helyi éttermektől pedig mindenféle finom ételeket - rament, sajtos makarónit, grillcsirkét - élete végig - számolt be róla a Mandiner.

Carlos Yulo két olimpiai aranyat is nyert Párizsban

Fotó: AFP (Photo by Loic VENANCE / AFP)

Még az orvosi intézmények is fejet hajtottak a tornász elképesztő sikerei előtt, egy gasztroenterológus pedig élete végéig ingyenes konzultációt és végbéltükrözést ajánlott fel Yulónak.

"A legnagyobb szeretettel fogadjuk őt és minden párizsi olimpikonunkat. Amikor találkozunk vele, átadjuk neki az anyagi juttatásokat, a különféle díjakat és Fülöp-szigetek büszke fővárosa, Manila örök hálájának jelképeit" - mondta Manila főpolgármestere, Honey Lacuna.

