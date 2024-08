Halász Bence 79,97 méteres dobással lett második a világbajnok kanadai Ethan Katzberg mögött a férfi kalapácsvetők versenyében a párizsi olimpián. A 27 éves atléta már a féltávnál ezüstérmes pozícióban állt, és az utolsó sorozat alatt sem tudták már megelőzni a riváisok, így élete legnagyobb sikerét aratva olimpiai ezüstérmet nyert a francia fővárosban.

Halász Bence csodás versenyzéssel lett olimpiai ezüstérmes Párizsban

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Úgy érzem, sikerült egy nagyon stabil olimpiai döntőt teljesíteni, még ha a 80 méter és az edzőm rekordja nem is lett meg, de itt a helyezés volt a lényeg. Meglett, ami sok embernek a vágya volt, remélem, otthon is mindenki büszke rám. Ez az ezüstérem mindent felülír.

Az utolsó dobásom előtt [az ezüstérem biztos tudatában] hatalmas kő esett le a szívemről, szerintem hallatszott is, hiába volt itt 80 ezer ember a stadionban. Többször előfordult már velem, hogy az utolsó sorozatokban hátrébb csúsztam, most az élet velem volt. Ez azt is jelzi, hogy milyen sokat dolgoztam az elmúlt időszakban. Büszke vagyok erre az ezüstéremre, de holnap ez már csak történelem, hiszen készülni kell a jövő évi világbajnokságra, ahonnan ennél is fényesebb éremmel szeretnék hazatérni" - nyilatkozta a férfi kalapácsvetés döntője után Halász Bence.

A 27 éves szombathelyi atléta hétfő este a Stade de France Stadionban átvette a jól megérdemelt olimpiai ezüstérmet,

Halász Bence a tizedik magyar érmet szerezte férfi kalapácsvetésben a modernkori olimpiákon.

Az ezüstérmes Halász Bence és a férfi kalapácsvetés dobogós versenyzői

Fotó: AFP (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)

