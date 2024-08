Az algériai Iman Helif szereplése óriási botrányt okozott a párizsi olimpián, hiszen már a Hámori Luca elleni negyeddöntője előtt is sírva adta fel a meccset ellene az olasz Angela Carini az első bekapott ütés után. Az eset azért is háborította fel a ökölvívás rajongóit, mert kiderült, hogy Iman Helif nem is lehetne itt az olimpián, mert korábban különböző vizsgálatok során kiderült róla, hogy XY kromoszómákból álló férfi DNS-sel rendelkezik.

Helif a Carini felett aratott sikere után Hámori Lucával csapott össze a negyeddöntőben. A magyar lány hatalmasat küzdött, végigbokszolta a három menetet az algériai ellen, de végül egyhangú pontozással Helif nyert és bejutott az elődöntőbe. A döntőbe jutásért vívott meccsen a thaiföldi Janjaem Suwannapheng nagyon megnehezítette a férfi DNS-sel rendelkező ökölvívó dolgát, ám végül ismét az algériai bizonyult jobbnak egyhangú pontozással, így aranyéremért léphetett ringbe péntek este.

Iman Helif olimpiai döntőbe jutott Párizsban

Fotó: Anadolu via AFP

A fináléban a kínai Liu Jang volt Helif ellenfele, aki bátran kezdett, ám az első menetet egyhangú pontozással a 25 éves algériai nyerte.

A második etapban Jang tartotta a távolságot nagy ütőerejű riválisával szemben, de muszáj volt ütésekkel operálnia, hogy legyen esélye a győzelemre. A menet végén többet támadott az ázsiai ökölvívó, Helif pedig várt a megfelelő pillanatra, hogy bevigyen egy erőteljes ütést. Az utolsó menet előtt az összes pontozó az algériait látta jobbnak, Jang esélyei egyre csak csökkentek. A harmadik háromperces etapban is becsületesen küzdött a kínai, de nem tudott meglepetést okozni, így Helif egyhangú pontozással nyert, ezzel pedig olimpiai bajnoki címet szerzett Párizsban.

