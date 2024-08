"A hazaérkezésem óta csütörtökön délután tudtam először hazamenni Kistokajba a szüleimhez. Lepakoltam, beszélgettünk, kicsit megpihentem, majd a család közös fagyizást javasolt. Én meg gyanútlanul elhittem ezt a kamuszöveget, és tényleg fagyizni készültem.

A faluháznál döbbentem rá az átverésre, amikor megláttam a sok embert, és felcsendült a Gladiátor film zenéje" -

mondta az MTI-nek a DVTK 25 éves versenyzője, aki sírva fakadt, amikor besétált az őt váró emberek közé.

Guzi Blanka elárulta, hogy azért fogadta őt ez a zene, mert az olimpia után többször elmondta, hogy a Versailles-i Kastély parkjában rendezett versenyen úgy érezte magát, mint amikor a világhírű filmben Maximus nevét skandálta a tömeg.

"Megható volt, hogy eljöttek a kistokaji általános iskolai tanáraim és az osztályfőnököm, és ott voltak a miskolci gimnáziumi tanáraim is. No meg rokonok, barátok, és sok olyan ember, akiket nem is ismerek. Bernáth József polgármester úr köszöntője után én is mondtam pár mondatot, bár a meghatottságtól nehezen tudtam beszélni" - árulta el Guzi Blanka, akit elhalmoztak ajándékokkal, és persze számtalan közös fotó készült.

Guzi Blanka fantasztikus fogadtatásban részesült

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az időérzékemet is elvesztettem a sok élmény hatása alatt. Azt hiszem, délután ötkor kezdődött az ünnepség,

majd meghívtak a helyi presszóba, ott csocsóztunk és beszélgettünk hajnali kettőig. A nagyobb beszámolómat is akkor tartottam. Megható volt, amikor a volt tanáraim azt mondták, hogy akkor se lennének büszkébbek rám, ha megnyerem az olimpiát" - elevenítette fel a hosszúra nyúlt ünneplés pillanatait a sportoló.

Az olimpiai negyedik helyezett öttusázó néhány napig a családdal marad, majd ingázni fog Kistokaj és Budapest között. Bár nem tud róla, úgy gondolja, érik még meglepetések a közeljövőben. Egyet viszont már elárultak neki: augusztus 24-én ő végzi majd el a kezdőrúgást a DVTK-Kecskemét NB I-es labdarúgó-mérkőzésen.