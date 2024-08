Rasovszky Kristóf az ebédlőasztal alatt hisztizett - ez vezetett az olimpiai aranyérméhez

Kiküldött munkatársunk, Lantos Gábor helyszíni jelentése a XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokról, Párizsból.

Kell még egy kis idő, hogy felfogjuk, micsoda tettet hajtott végre az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf, aki a férfiak 10 km-es hosszútávúszó versenyén nyert olimpiai bajnoki címet Párizsban. (Ugyanebben a versenyszámban Betlehem Dávid a harmadik helyen végzett.) De kicsoda Rasovszky Kristóf, a magyar sport új olimpiai bajnoka?

Ő a Balatoni Cápa

Azt sokan tudták róla, hogy beceneve a Balatoni Cápa. Mégpedig azért, mert a felkészülés egy részét Balatonalmáiban a vízben található bójasor mellett végezte.

Ezt az ottaniak nyugdíjassávnak nevezik.

Már azt is lehet tudni, hogy 3 évesen kezdett el úszni tanulni és 6 évesen fordult a sport irányába - a szülei segítségével.

Azt azonban kevesebben tudják, milyen gyerek volt ő.

Amikor nem tetszett valami, akkor bebújtam az étkezőasztal alá odahaza és ott is maradtam. Volt olyan, hogy elaludtam az asztal alatt -

mesélte. "Nagy volt az igazságérzetem már akkor is, s ez a mai napig is így van. Persze, most már nem férek be a legtöbb asztal alá."

A világ legmagányosabb sportága

A hosszútávúszás a világ egyik legmagányosabb, egyben legkeményebb sportága. A versenyzők - miközben egyedül haladnak a cél felé, óriási verekedésekbe mennek bele a vízben. "Nagyon közel vagyunk a másikhoz, de tényleg van olyan, hogy begurul az ember, s nekimegy a másiknak, vagy inkább odatessékel. Itt senki sem szent, mindenkinek vannak rosszabb napjai vagy pillanatai."

Az aranyérmes Rasovszky Kristóf és a bronzérmes Betlehem Dávid a férfi 10 kilométeres nyíltvízi úszás versenye után a célban a 2024-es párizsi nyári olimpián

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Rasovszky Kristóf egy 450 fős faluban, a Veszprém melletti Királyszentistvánban nőtt fel. Először a bajnok testvérét vitték le a szülők, majd következett a kisebbik gyerek, Kristóf.

S persze ott volt a Balaton is, a tó közelsége nagyon sokat számított.

Ha valaki hamar megtanult úszni, akkor nem kellett karúszót hordania a Balatonban. Próbálták rávenni, hogy kézilabdázzon, de Rasovszky nem állt kötélnek - maradt számára az úszás.

Nem szeretett veszíteni

"Nagyon rosszul viseltem, ha bármiben vesztettem. Akkor tényleg kijött belőlem a hiszti és ezért nem volt velem jó egy csapatban lenni.De az úszások után is képes voltam hisztizni, ha nem úgy sikerül egy-egy verseny."