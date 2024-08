Amikor először megláttam a Ruanda fővárosában, Kigaliban terpeszkedő BK Arénát, nem hittem a szememnek. Itt, ebben a hatalmas, 10 ezer nézőt befogadó és valóban ultramodern létesítményben zajlik most a női kosárlabdázó világbajnok előselejtezője nyolc csapat részvéelével. A magyarok is itt vannak (a hétfői nyitányon Völgyi Péter együttese 63-61-re kikapott Szenegáltól.) A BK Aréna mellett áll a főváros hatalmas focistadionja, a Stade Amahoro, amely a kis ország nemzeti stadionja. Az egész szinte pontosan úgy néz ki, mint Budapesten az MVM Dome és mellette a Groupama Aréna - azzal a különbséggel, hogy a ruandai nemzeti stadion jóval nagyobb, mint a Fradi-pálya.

Kigaliban található Ruanda nemzeti stadionja, az Amahoro Stadion

Fotó: AFP

Már ezt a két létesítmény is meghökkentő egy annyira szegény ország fővárosában, mint Ruanda. Azon a listán, amelyen a világ országait az 1 főre eső GDP szerint lajstromozták, Ruanda jelenleg a 172. helyen áll (191 országból.) Az Amahoro Stadiont egy kínai konzorcium építette meg 1984-1989 között.

Már akkor, tehát 40 évvel ezelőtt is Ruanda a kínaiakkal kötött üzletet, s nincs ez másképp most sem.

Példának okáért a most itt épülő vadonatúj repülőtér és kínai segítséggel készül.

Ruanda: most kezdődik az igazi sportőrület

Ám az igazi sportőrület csak most van kibontakozóban ebben az országban. Ennek pedig az az oka, hogy Ruanda első számú és a helyiek körében roppant népszerű vezetője, Paul Kagame úgy véli, hogy Ruandát a sporttal és a turizmussal lehet igazán eladni a világban. A második fele már működik is, s ennek is komoly köze van a sporthoz.

A Visit Ruanda felirata az Arsenal mezén

Fotó: AFP

Akik nézik a Premier League mérkőzéseit, azoknak feltűnhetett, hogy az Arsenal csapatának mezén minden egyes alkalommal ott van a Visit Rwanda felirat.

Az afrikai ország idegenforgalmi hivatala a londoni focicsapat egyik hivatalos szponzora.

Ez a felirat először 2018-ban jelent meg az Arsenal mezén. A 2021-ben lejáró szerződést aztán újra megkötötték. Sajtóértesülések szerint Ruandának ez évi 10 millió angol fontba került. Az Arsenal vezetői mindig is azt hangsúlyozták, hogy a megállapodás célja a ruandai turizmus fejlesztése és az, hogy az emberek jobban megismerjék ezt a különös országot.