Női rúdugrásban szinte megismétlődött a tavalyi budapesti világbajokság döntőjének végjátéka. A magyar fővárosban az amerikai Katie Moon és az ausztrál Nina Kennedy holtversenyben diadalmaskodott, ezúttal pedig ismét ők maradtak versenyben a legtovább. Igaz, ezúttal a kanadai Alysha Newman is "velük" tartott.

Alysha Newman pályafutása legnagyobb sikerét érte el, miután bronzérmet nyert a párizsi olimpián

Fotó: AFP

Newman Párizsban egyértelműen az éremszerzést tűzte ki célul, azután, hogy 2018-ban aranyérmes lett a Nemzetközösségi Játékokon. A kanadai szépség álma pedig valóra vált, ugyanis az amerikai és az ausztrál riválisa mellett ő is átjutott a 4,85 méteren. Végül Moon a 4,90-et is elsőre átugrotta, míg vetélytársai a 4,85-ön fejezték be a versenyt. Az ezüst Mooné, a bronz Newmané lett.

Abból szempontból Alysha Newman sikere nem meglepő, hogy a párizsi olimpia előtt a londoni Gyémánt Liga-versenyen második helyen zárt.

Miután a kanadai bombázó átugrotta a 485 centiméteres magasságot, annyira boldog volt, hogy örömében fenékrázással ünnepelt a Stade de France közönsége előtt.

A harmadik olimpiáján első érmét szerző 30 éves atléta nem csupán kiváló sportoló, de gyönyörű nő is, így nem csoda, hogy több mint 600 ezren követik az Instagramon.

Emellett saját Onlyfans-oldala is van, ahol fizetés ellenében – havi 13 dollárért (nagyjából 4800 forint) – meg lehet tekinteni az erotikus képeiket és videóit. Newman 2021-ben a Maxim magazin legjobb nőket összegző százas listájára is felkerült.

