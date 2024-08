Szenzációs magyar szereplés az olimpián: nagy és gazdag országokat előztünk meg az éremtáblázaton

Ha még ennél is lejjebb tekintünk a 25. helyen Belgium, mindössze három arannyal. A dánok a 29. helyet foglalják el az éremtáblázaton két arannyal, két ezüsttel és öt bronzzal. A skandináv ország lakossága ugyan csak 6 milliós, azonban itt is Európa egyik leggazdagabb országáról van szó. Az osztrákok mindössze a 36. helyre jöttek be, ráadásul ők a két aranyuknak még örülnek is, utoljára 20 éve volt ennyi.

A magyar csapat hat aranyat, hét ezüstöt és hat bronzérmet nyert a párizsi olimpián. Az a teljesítmény már azért is elképesztő, mert a közép-európai országok közül senkinek sincs háromnál több aranyérme. Jó példa erre Lengyelország, amelynek közel 37 millió lakosa van, mégis csak egy aranyérmet tudott nyerni az olimpián. A szlovákoknak meg kellett elégedniük egyetlen bronzéremmel.

A magyar csapat tehát rendkívül sikeres olimpiát zárt Párizsban, ráadásul a jövőt illetően is van miben bíznunk is, hiszen olyan fiatal tehetségek bukkantak fel, mint a 21 éves párbajtőröző Muhari Eszter, aki a magyar küldöttség első érmét nyerte az olimpián.

Kós Hubert olimpiai bajnok lett 200 háton

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Ott van még a 21 éves Kós Hubert, aki 200 méteres hátúszásban lett aranyérmes, a tekvondós Márton Viviana, aki 18 éves ért fel a csúcsra (és ikertestvére, Luána is). Az öttusában aranyérmes Gulyás Michelle-ben is bőven van még potenciál, hiszen még mindig csak 23 éves, és ugyanez elmondható a kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristófról is, aki a Los Angeles-i olimpia idején még csak 28 éves lesz.

Ki kell emelni még a kajakos lányok közül a 24 éves Gazsó Alida Dorkát, aki egy ezüst és egy bronzérmet nyert Párizsban, mellette pedig ott van a férfiak mezőnyben a 24 éves Varga Ádám, aki Tokió után Párizsban is nyert egy ezüstöt, Los Angelesben pedig már minden bizonnyal aranyért száll majd harcba a királykategória versenyszámában.